СМИ: Россия предупредила Иран о готовящейся атаке со стороны Израиля

Россия предоставила Ирану разведывательную информацию о готовящейся атаке со стороны Израиля за несколько часов до нее. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванный источник.

«Россия предоставила эту информацию в рамках сотрудничества с Ираном и с целью снижения эскалации в регионе», — сказал источник. По его словам, Москва также рассказала Тегерану «о военной активности США и Израиля».

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Американский новостной веб-сайт Axios со ссылкой на источники пишет, что в пятницу Израиль уведомил Иран о готовящейся атаке и призвал не отвечать на нее. В противном случае, Израиль пригрозил более масштабной атакой, особенно если пострадают его граждане.

По словам источников, израильское послание было передано иранцам через третьих лиц, среди которых был и министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп. За несколько часов до атаки Израиля чиновник написал в своем аккаунте в Х, что призвал Иран к сдержанности.

В США в свою очередь заявили, что Иран возможно ответит на израильскую атаку «в ближайшие дни, но ограниченно». По их мнению, это позволит завершить взаимный обмен ударами.

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В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по военным объектам в Иране. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что атака стала ответом на «многомесячные непрерывные атаки иранского режима».

«Режим в Иране и представители в регионе неустанно атакуют Израиль с 7 октября — на семи фронтах, включая прямые атаки с иранской территории. Как и любая другая суверенная страна в мире, Израиль имеет право и обязанность ответить», — сообщили в ЦАХАЛ.

Как отметили в The Jerusalem Post, в атаке на Иран было задействовано более 100 самолетов, включая новейшие истребители F-35.

В Белом доме в США в свою очередь назвали удар ЦАХАЛ по Ирану «самообороной» в ответ на атаку баллистическими ракетами по Израилю 1 октября.

Axios пишет, что операция Израиля в ночь на 26 октября носила название «Дни покаяния». Сообщается, что это первый случай, когда Израиль официально взял на себя ответственность за нападение на Иран.