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Общество

Война в Украине поставила перед Путиным «невозможную трилемму»

19:14 30.09.2024

Война в Украине поставила перед Владимиром Путиным «невозможную трилемму» — три экономические проблемы, которые нельзя решить все разом. Об этом пишет научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Александра Прокопенко.

По мнению Прокопенко, для российской экономики сейчас существует три главные проблемы: сохранение макроэкономического баланса, выполнение социальных обязательств перед гражданами и поддержание военных расходов на текущем уровне. То есть, если Россия продолжит вливать деньги в войну, то ей придется урезать расходы на другие статьи бюджета — образование, здравоохранение или наука.

Судя по проекту бюджета на 2025 год, власти планирует увеличить военные расходы на 22,6% по сравнению с 2024 годом. Это, считает экономистка, показывает, что Путин «не собирается отказываться от амбиций в Украине». Всего российские траты на оборону и нацбезопасность составят 40% от федеральных расходов — это самый высокий уровень после распада СССР.

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Пока что Россия может позволить себе и дальше спонсировать свою армию, так как получает стабильные доходы за сырье. Однако, пишет Прокопенко, эти ресурсы не безграничны. Власти надеются, что военно-промышленный комплекс (ВПК) станет главным стимулом для развития экономики, но для этого должен быть постоянный спрос на его продукцию, то есть России нужно продолжать войну с Украиной.

«Тем не менее пока у российской экономики сохраняется достаточно ресурсов, чтобы адаптироваться и продержаться так еще не один год. Для Запада это означает, что надо перестать надеяться, что экономические возможности России по ведению войны скоро иссякнут. А саму Россию ждет бурная инфляция и высокая ключевая ставка Центробанка, которая останется двузначной надолго и, скорее всего, будет снова повышена уже в ближайшие недели», — заключает Прокопенко.

Тем временем Центральный Банк России предупредил о первых возможных признаках стагфляции. В отчете Банка говорится, что в российской экономике есть признаки охлаждения внутреннего спроса, но вместе с тем нет снижения инфляционного давления. При этом глава ЦБ Эльвина Набиуллина оправдывала повышение ключевой ставки именно желанием избежать стагфляции.

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