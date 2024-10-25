Микеланджело мог изобразить женщину с раком груди на одной из своих работ

Восемь ученых, среди которых медики, антропологи и искусствовед, «диагностировали» рак груди у женщины, изображенной на фреске Микеланджело «Всемирный потоп» из росписи Сикстинской капеллы в Риме. Исследование было опубликовано в журнале The Breast, специализирующемся на исследовании рака груди. На работу обратило внимание издание N+1.

Чтобы распознать патологию, исследователи воспользовались новой методикой под названием иконодиагностика. Руководство по этой дисциплине было впервые опубликовано в 2023 году. Ретроспективная диагностика позволяет узнавать новую информацию о существовании различных болезней в прошлом, сказано в аннотации к работе. Авторы предложили строгие правила диагностики, позволяющие получать наиболее достоверные результаты.

Исследователи пришли к выводу, что живописец хорошо понимал, как могут выглядеть разные патологии, и изображал их осознанно. Микеланджело не пользовался помощью живых моделей, когда расписывал Сикстинскую капеллу, подчеркивают ученые. В возрасте 17 лет он помогал при вскрытиях, и именно тогда мог увидеть рак молочной железы.

Ученые предполагают, что так автор намеренно изобразил рак груди, чтобы показать божественную кару за грех похоти. Другие герои фрески «Всемирный потоп» также представляют смертные грехи. Например, драка людей в лодке изображает гнев, а женщина с мешком — алчность.

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Внешние признаки рака у женщины на фреске ярко выражены, другие персонажи изображены без подобных особенностей. Учитывая это, а также религиозный смысл произведения, исследователи сочли свое предположение полностью доказанным.

В 2000 году онколог и историк из США обнаружили три признака рака груди на другой работе Микеланджело — скульптуре «Ночь» из Капеллы Медичи во Флоренции. Эта скульптура была создана спустя 14 лет после «Всемирного потопа».