ФБК ответил на расследование Каца о поддержке «укравших миллиарды» банкиров 

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал ответ на расследование Максима Каца, в котором утверждалось, что соратники Алексея Навального помогли избежать уголовного преследования и «отмывали репутацию» бывшим владельцам «Пробизнесбанка». Кац утверждает, что в начале и середине 2010-х годов Александр Железняк и Сергей Леонтьев украли десятки миллиардов рублей вкладчиков. Спустя три недели в ФБК ответили Кацу и обвинили его в подлоге и манипуляциях. «Холод» рассказывает, о чем идет речь в ответном расследовании.

«По мере того как мы изучали историю, двигались от документа к документу, проверяли каждый факт — к нам приходило пугающее осознание. Не того, что мы сделали что-то не так или что-то украли, а того, что материал, который выдается за вдумчивое, глубокое расследование, на самом деле при ближайшем рассмотрении оказывается ложью», — сказала Мария Певчих.

В начале октября политик и блогер Максим Кац опубликовал расследование, в котором заявил, что банкиры Железняк и Леонтьев украли по меньшей мере 470 миллионов долларов из собственного же «Пробизнесбанка». По версии Каца, они вывели деньги банка, провели их через офшоры-пустышки, а затем положили на личные счета за границей и сбежали из России.

Банкиры занимали у самих себя

В ФБК ответили, что часть денег, которые, по словам Каца, похитили, действительно выводились на счета биржевых брокеров для торговли акциями. То, что на этом удавалось заработать, Железняк и Леонтьев забирали себе, а выведенные со счетов «Пробизнесбанка» деньги возвращали в банк.

«Да, часть из них была потрачена на скупку акций Apple и Facebook Леонтьевым, но они возвращались туда, где их брали, с процентами. Мы потратили на изучение этих проводок и схем около двух недель чистого времени. Нам удалось найти 80–85% денег. Можно найти и оставшееся, безусловно, но это месяцы, а может, и годы работы нескольких людей», — говорится в ответе ФБК.

Георгий Албуров, Иван Жданов и Мария Певчих подчеркивают, что они не знают и не могут знать, воровали ли когда-либо деньги из своего банка Железняк и Леонтьев. Каца же они обвиняют в манипуляциях фактами.

«Вот эти “три схемы воровства 470 миллионов долларов”, которые Кац “раскрыл”, воровством не являются. А объявил их воровством Кац, воспользовавшись ну совсем каким-то неприличным трюком, показав вам половину имеющейся у него информации: движения средств в одну сторону, но не движение средств обратно», — подчеркивают соратники Навального.

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Как пишет ФБК, фирма Леонтьева получала займы и на них торговала акциями больших и известных компаний, получая «огромную прибыль». Из вырученных денег Леонтьев возвращал кредит с процентами, а оставшееся инвестировал заново, и так делал много раз.

«Насколько это этично? Насколько нормально брать в долг у собственного же банка, пусть даже по рыночному проценту, и использовать эти деньги для игры на бирже? Очевидно, что не этично и не нормально. Это такая версия формулы “приватизируем прибыль, национализируем убытки”», — говорится в ответе ФБК.

При этом в своем ролике ФБК рассуждает, что если бы Леонтьев не заработал, а прогорел на акциях, то он бы не смог выплатить займ. «Без разницы, как они это структурировали и сколькими компаниями проложились, концептуально это все равно неправильно. Но если все займы и проценты по ним выплачены, то сказать, что это воровство, невозможно», — считают в ФБК.

По версии Каца, деньги вкладчиков украли Леонтьев и Железняк. По версии ФБК, вкладчики не получили их по вине российских властей, которые потратили их на другие цели — в частности, на оплату процедуры банкротства «Пробизнесбанка».

«Выборочное цитирование, переписывание истории и достаточно очевидные манипуляции»

В своем расследовании Кац утверждает, что ФБК всячески покрывает банкиров и лоббирует их интересы. Кац рассказал, что бывший исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков дал письменные показания для суда по уголовному делу об отмывании денег, возбужденному против Леонтьева.

Кац заявил, что в 2017 году Ашурков специально для этого прилетел в США и написал бумагу, которая затем «легла в основу всей будущей юридической и политической защиты банкиров в европейских странах». В ФБК утверждают, что Ашурков никогда не давал письменные показания по этому вопросу: «То, что Ашурков предоставлял, это просто заявление, написанное для суда, по предоставлению Леонтьеву убежища в США».

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Также соратники Навального рассказали, что в своем расследовании Кац показал судебные документы по гражданскому делу, где «Автокомбинат №36», который входил в группу Игоря Ренича и Виктора Тищенко, судится с Леонтьевым и компаниями за деньги. ФБК утверждает, что Кац демонстрировал только фрагменты документов, чтобы создавалось ощущение, что Ашурков (а значит, и ФБК) защищает банкиров в судах.

«В основе материала Максима Каца лежит прямой подлог. Умолчание важных обстоятельств дела, притом что весь массив информации у него есть. Выборочное цитирование, переписывание истории и просто достаточно очевидные манипуляции, типа приравнивания личных писем Ашуркова к позиции ФБК. Ответ заранее известен, а все остальное — это просто подгонка материала под него. Оставим за скобками и отвратительное хамство с клеветой», — заявили в ФБК.

Соратники Навального добавили, что расследование Каца сильно ударило по фонду финансово. «От нас отписалось много обычных не крупных доноров. Просто людей, которые отправляли нам несколько сотен или тысяч рублей в месяц, но, посмотрев ролик Каца, поверили в него, и решили, что мы их обманули. Мы не хотим терять ни одного из них. Потому что мы никого не обманывали», — заключили в ФБК.