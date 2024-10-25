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Криминал

Гуфу избрали меру пресечения по делу о драке возле бани

2 минуты чтения 25.10.2024

Наро-Фоминский районный суд избрал рэперу Алексею Долматову, известному под сценическим псевдонимом Гуф, меру пресечения в виде «запрета определенных действий», сообщило ТАСС со ссылкой на адвоката. Следствие настаивало на аресте.

Против музыканта возбуждено уголовное дело по статье «грабеж в составе группы лиц с применением насилия» (статья 161 УК), ему грозит семь лет лишения свободы. Кроме Долматова следствие требовало заключить под стражу еще одного неназванного фигуранта дела, писало ТАСС со ссылкой на источник среди силовиков.

Поводом для возбуждения дела стала драка возле бани в подмосковной Апрелевке утром 23 октября. Гуф с гостями, среди которых были девушки, отдыхал в банном комплексе, попросив отключить видеокамеры. Телеграм-канал Basa сообщил, что гости курили самокрутки и им выставили счет в 78 тысяч рублей.

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Под утро компания поспорила с администрацией комплекса из-за оплаты, писал Mash. Телеграм-канал выложил видео, на котором Гуф бьет мужчину в голову, толкает ладонью в лицо и несколько раз пытается ударить ногой.

Пострадавший был двоюродным братом владелицы бани и полицейским, сообщил телеграм-канал Shot. Мужчина снял побои и подал заявление на Гуфа в полицию. В полиции РБК сказали, что заявитель повредил ухо.

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Рэпер вел из полицейского отделения стрим, просил своего оппонента представиться, спрашивал, «болит ли ушко», и говорил: «На твое ебало смотрят шесть тысяч человек». Через день Долматов записал видео с извинениями, сказав, что «постарается больше не косячить так», больше «не исполнять такое». «Я автор и исполнитель не только собственных треков, но и своей жизни. Мне вообще не нужна лишняя статья за спиной и садиться в тюрьму я тоже не хочу», — добавил Долматов. 

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