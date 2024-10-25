СМИ: Гуфу грозит до 7 лет за грабеж с применением насилия

Против рэпера Алексея Долматова, известного под сценическим псевдонимом Гуф, возбудили уголовное дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия (пп. «а», «г», ч. 2 ст. 161 УК ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник среди силовиков.

«Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Долматова и еще одного фигуранта уголовного дела», — рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, адвокат Долматова Сергей Жорин отказался комментировать информацию о возбуждении уголовного дела, сообщив лишь, что «с нашим подзащитным идут следственные действия».

Долматова задержали 23 октября после драки возле бани в подмосковной Апрелевке. Как сообщал РБК со ссылкой на областное управление МВД, рэпер ударил мужчину по голове и повредил ему ухо.

При этом близкий к силовикам телеграмм-канала Baza, ссылаясь на сотрудников бани пишет, что Долматов отказался платить, а затем «устроил дебош из-за того, что один из сотрудников снял его на видео». Mash добавлял, что рэпера и тех, кто был с ним оштрафовали за курение самокруток в бане и выставили счет на 78 тысяч рублей.

Накануне Долматов записал видео с извинениями. Он сказал, что ему стыдно перед сотрудниками полиции из-за того, что он принес им много хлопот своей «хулиганской выходкой», и перед журналистами. Он также извинился перед своими родителями, но не перед другим участником потасовки.

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«Постараюсь больше не косячить так. Постараюсь больше не исполнять такое, потому что я правда автор и исполнитель не только собственных треков, но и своей жизни. Мне вообще не нужна лишняя статья за спиной и садиться в тюрьму я тоже не хочу», — добавил Долматов.

Музыкант рассказал, что у него сломана правая рука, так как он «похулиганил немножко» в Петербурге, и выразил надежду, что все закончится хорошо.