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Криминал

Гуф попал в полицию после драки возле бани

2 минуты чтения 23.10.2024

Рэпер Гуф был задержан полицией после ночной драки на выходе из бани в подмосковном городе Апрелевка, сообщил РБК со ссылкой на областное управление МВД. Музыкант ударил другого мужчину по голове и повредил ему ухо, рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Пострадавший написал заявление на Алексея Долматова, «известного как Гуф», сообщило агентство.

Телеграм-канал Mash выложил видео с камер наблюдения, где видно, как похожий на Долматова мужчина дважды бьет другого человека по уху, толкает ладонью в лицо и несколько раз пытается ударить ногой.

Телеграм-канал сообщает, что Гуф и еще шестеро гостей оплатили два часа в зоне отдыха бани, а затем попросили продлить время еще на три часа. Рэпер также попросил отключить видеокамеры и внести в счет остальные помещения банного комплекса, чтобы там не было посторонних, пишет Mash. Затем рэпера и его гостей «спалили на курении самокруток — сказали, что придется заплатить штраф», вместе с которым компании выставили счет на 78 тысяч рублей, пишут авторы телеграм-канала.

В споре по поводу оплаты участвовали управляющая бани и ее двоюродный брат, именно его ударил Гуф и «повредил себе руку», пишет Mash.

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На место приехала полиция и отвезла участников драки в отделение. Оттуда Гуф начал вести стрим в своих соцсетях. Отрывки стрима выложили Shot, Baza, «Осторожно, новости» и другие медиа.

Гуф в этом ролике просит своего оппонента представиться, спрашивает, «болит ли ушко», и говорит: «На твое ебало смотрят шесть тысяч человек». Мужчина отвечает, что чувствует себя очень плохо и просит его не оскорблять. Выходя из отделения полиции, Гуф снова снимает оппонента и прощается с ним: «Хэллоу, мазафака».

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В отделении Долматов написал встречное заявление о побоях, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на свой источник среди силовиков. Пока ни уголовного, ни административного дела нет, «развитие событий» зависит от того, как в больнице оценят вред здоровью, уточнил источник. Если вред не будет зафиксирован или в справке врачи напишут «легкий», дело разрешится административным протоколом за побои или мелкое хулиганство, сказал собеседник газеты.

Телеграм-канал Shot написал, что оппонентом Гуфа был 27-летний полицейский по имени Михаил. Со ссылкой на работников бани авторы телеграм-канал сообщили, что среди гостей Гуфа были «девочки», а после себя компания оставила «остатки порошка».

По версии Mash, Гуфу и его гостям может грозить уголовная статья за хранение наркотиков. «Со слов сотрудников комплекса, ночью музыкант употреблял сам и предлагал запрещенку администратору», — пишет телеграм-канал. 

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