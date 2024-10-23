Зеленский назвал «первый шаг» к завершению войны

Взаимная договоренность между Россией и Украиной о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры могла бы стать «первым шагом» к завершению войны. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью газете Financial Times.

«Мы увидели во время первого саммита [мира], что может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами — мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», — сказал он..

При этом Зеленский подчеркнул, что Киев не обсуждает с западными партнерами потенциальную сделку «земля в обмен на мир», которая позволила бы Украине вступить в НАТО, отказавшись от оккупированных Россией территорий. «Видимо, некоторые партнеры могут об этом думать. Но они сообщают об этом не напрямую мне, а через СМИ», — допустил украинский президент.

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В августе газета The Washington Post писала о секретных переговорах о прекращении ударов по энергетическим объектам, которые должны были пройти между делегациями России и Украины в Катаре при посредничестве местных властей. Тогда речь шла о моратории на такие атаки продолжительностью в два месяца.

Однако, по данным издания, переговоры сорвались из-за начала вторжения ВСУ в Курскую область. «Россия не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время», — пояснил один из источников WP.

В свою очередь, представители России утверждают, что переговоры не состоялись из-за решения Киева. «Турция нам предложила… не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал: “Да, давайте, давайте мы такое решение примем”. И для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они [власти Украины] сказали: “Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашение”», — рассказал позднее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

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Россия регулярно наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, утверждая, что они связаны с предприятиями военно-промышленного комплекса. В результате объем электрогенерации в стране с начала войны сократился в несколько раз.

В то же время Украина часто атакует с помощью дронов российские нефтеперерабатывающие заводы и топливные склады, в результате чего переработка нефти в стране сократилась примерно на 15%.