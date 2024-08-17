СМИ: вторжение в Курскую область сорвало переговоры Украины и России

Украина и Россия собирались начать в Катаре переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, однако операция ВСУ в Курской области сорвала приезд делегаций в Доху. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.

Российские официальные лица согласовали встречу с официальными лицами Катара, чтобы начать общаться с Украиной через посредников, однако отложили встречу, рассказал журналистам знакомый с ситуацией дипломат. Московская делегация охарактеризовала вторжение ВСУ как «эскалацию», сказал дипломат. Киев не предупреждал Доху о своем наступлении, добавил он. Катар обсуждал с Киевом и Москвой вопрос о моратории на удары по энергетике последние два месяца, уточнили источники американской газеты.

Украина в любом случае собиралась отправить свою делегацию в Доху, но Катар отказался, поскольку посчитал одностороннюю встречу не имеющей смысла, дал понять собеседник WP. По мнению источников издания, некоторые участники трехсторонних переговоров надеялись, что диалог через посредника сможет привести Украину и Россию к более всеобъемлющему соглашению о прекращении боевых действий.

В офисе президента Украины WP сообщили, что саммит в Дохе перенесен «из-за ситуации на Ближнем Востоке», но должен пройти в формате видеоконференции 22 августа. Собеседники WP в Киеве оценили шансы успеха переговоров не более чем в 20% — независимо от начала боевых действий в Курской области.

Одной из причин сомневаться в успехе переговоров стали масштабные бомбардировки украинской энергетической инфраструктуры в последние недели, заявили журналистам в Киеве. Продолжение ударов по электростанциям, подстанциям и линиям электропередач могут оставить мирное население без электричества в холодные зимние месяцы, — как минимум на несколько часов в сутки, объяснил источник WP. «У нас есть шанс пережить эту зиму, если русские не предпримут никаких новых атак на энергосистему», — ссылаются журналисты на анонимного украинского чиновника.

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк на днях назвал вторжение ВСУ в Курскую область «военным способом» заставить Владимира Путина остановить войну и начать переговоры. Путин публично пообещал не смягчать свою позицию на возможных переговорах из-за нападения на российскую территорию.

Путин не в настроении заключать сделку после «наступления на Курской дуге», заявил WP неназванный российский ученый, «имеющий тесные связи с высокопоставленными российскими дипломатами». «Наше руководство обычно не идет на какие-либо компромиссы под давлением», — объяснил собеседник.

Российская армия наносит удары по энергетическим объектам в Украине крылатыми ракетами и беспилотниками с 2022 года. Украина с прошлого года бьет по нефтеперерабатывающим заводам, складам топлива и резервуарам, сократив нефтепереработку в России примерно на 15%.

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