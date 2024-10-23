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Мир

Сара Джессика Паркер пришла на съемки продолжения «Секса в большом городе» с книгой Навального

2 минуты чтения 23.10.2024

Американская актриса Сара Джессика Паркер пришла на съемочную площадку в Нью-Йорке с книгой мемуаров Алексея Навального «Патриот». На площадке снимают третий сезон сериала «И просто так» сообщил журнал Vogue, опубликовавший две фотографии актрисы с книгой под мышкой.

«И просто так» является продолжением сериала «Секс в большом городе», выходившего в конце 1990-х и начале 2000-х. Паркер играет в картине главную героиню, писательницу и журналистку Кэри Брэдшоу.

Заметка с фото вышла в британском Vogue под заголовком «Кэри Брэдшоу политически пробудилась». Автор журнальной заметки назвал книгу Навального «последним завещанием мужественного человека», которую тот написал, «восстанавливаясь после атаки «Новичком», и в колонии.

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Автор публикации сделал вывод, что на фото Паркер — в сценическом образе Брэдшоу, то есть мемуары Навального читает героиня сериала. Снимки сделаны в день выхода книги 22 октября, пишет Vogue.

Мемуары Навального выпустило американское издательство Knopf. Книга состоит из двух частей. Первая — автобиография политика, вторая — тюремный дневник, в котором Навальный фиксировал быт в СИЗО и колонии. Книга вышла в 36 странах на 26 языках.

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За первые сутки после выхода «Патриот» поднялся в топ бестселлеров онлайн-магазина Amazon в категориях «Политика и социальные науки», «Мемуары» и «История».

22 октября Юлия Навальная дала интервью американскому телеведущему Стивену Кольберу для ночного телешоу на канале CBS. «Он шутил, что если его убьют в колонии, это будет хорошо для продаж книги», — вспомнил посты Навального ведущий. «Это была его суперсила, быть оптимистом и в такие моменты заражать смехом», — сказала в ответ Навальная. 

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