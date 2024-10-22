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Мир

СМИ: Южная Корея готовится отправить своих военных на помощь Украине 

2 минуты чтения 22.10.2024

Власти Южной Кореи могут отправить своих военных на помощь Украине. Об этом пишет журнал Newsweek, ссылаясь на заявление неназванного представителя южнокорейских спецслужб.

По его словам, Сеул разрабатывает план по отправке «необходимого количества военного персонала, включая офицеров разведки, специализирующихся на Северной Корее, и экспертов по вражеской тактике».

Как сообщается, южнокорейские специалисты могут принять участие в допросах пленных северокорейцев или выступать в качестве переводчиков, а также предоставлять украинскому командованию информацию о тактике и боевых возможностях северокорейских военных. 

В министерстве обороны Южной Кореи также сообщили, что рассмотрят возможность поставки Украине летальных вооружений. До сих пор Сеул ограничивался предоставлением Киеву гуманитарной помощи. 

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18 октября южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на разведку страны сообщило, что Северная Корея готова отправить более 10 тысяч своих военных для участия в боевых действиях в Украине на стороне России. По данным Сеула, речь идет о бойцах элитных подразделений армии КНДР. При этом первый этап переброски северокорейских солдат в Россию уже прошел в период с 8 по 13 октября.

В свою очередь, представительство Северной Кореи в ООН назвало сообщения об отправке военных армии КНДР на фронт в Украину «беспочвенными слухами».

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Ранее об отправке военных КНДР на помощь России в войне с Украиной также заявлял украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, речь идет о 10 тысячах солдат из разных родов войск. Он также предупредил, что отправка на фронт военных из КНДР может стать шагом к началу новой мировой войны.

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