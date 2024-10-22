Пережившая атаку ХАМАС девушка покончила с собой на день рождения

В Израиле покончила с собой в собственный день рождения 22-летняя Ширел Голан, выжившая год назад после атаки ХАМАС. Она весь год боролась с депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством, сообщила CNN.

Брат девушки Эяль Голан рассказал CNN, что проблемы со здоровьем у сестры начались сразу после теракта 7 октября. Год назад она вместе со своим молодым человеком посещала музыкальный фестиваль Nova, проходивший возле границы с сектором Газа.

Пара несколько часов пряталась в кустах и отказалась сесть в машину к другим людям, которые позже оказались убиты или взяты ХАМАС в заложники, рассказало издание The Times of Israel. Девушку и парня нашел и спас полицейский по имени Ремо Салман Эль-Хозаэль, который смог вывезти с площадки фестиваля под обстрелами около 200 человек, пишет издание.

Голан сказал журналистам, что родители, четверо братьев и сестер девушки, а также другие родственники беспокоились о ее здоровье и старались присматривать, насколько могли. По словам брата, сестру редко оставляли одну.

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В воскресенье, 20 октября, когда семья собралась отпраздновать день рождения, виновница торжества уединилась. Ее молодой человек спустя некоторое время отправился на поиски и нашел девушку мертвой. Семья была в шоке от известия о самоубийстве, заявил CNN брат погибшей.

За прошедший год сестру дважды госпитализировали с диагнозом «ПТСР», рассказали родственники. «Она не выходила из дома, не приходила к нам в гости, была замкнутой», — говорил Голан.

По словам брата, он предлагал сестре пройти курс терапии и делился таблетками, которые с 2021 года принимал сам, после службы в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Ты не любишь ходить к психологам и психиатрам, хорошо, сходи к своим друзьям, которые тоже побывали на фестивале и выжили. Вы сможете поговорить об этом. Ты сможешь это преодолеть», — пересказал журналистам собственные слова брат. Сестра от помощи отказалась, добавил он.

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Брат винит в самоубийстве сестры израильские власти. Голан сказал журналистам, что никто из представителей властей никогда не связывался с ней или с ее семьей. Вместо этого власти предлагали помощь только тем, кто сам активно ее искал, считает брат. Люди, которые не обращались за помощью, как его сестра, «были брошены на произвол судьбы».

В некоммерческой организации SafeHeart, помогающей выжившим после атаки 7 октября 2023 года, согласны с Голаном. «Семья Ширел права — правительство должно сделать шаг вперед и что-то предпринять. Больше ни одна жизнь не должна быть потеряна из-за молчания, вызванного невылеченными травмами», — сказал CNN представитель организации.

По данным ЦАХАЛ, 347 участников фестиваля Nova были убиты, а еще около 40 человек оказались взяты ХАМАС в заложники.