Трамп рассказал об угрозах Путину ударить по Москве

Бывший президент США и кандидат на грядущих американских президентских выборах Дональд Трамп заявил, что угрожал Владимиру Путину нанести удар по Москве. Об этом Трамп рассказал в интервью газете The Wall Street Journal.

«Я сказал: “Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо в центр гребаной Москвы». Я сказал: «мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора”», — утверждает Трамп.

Путин по его словам, ответил на это «no way», что можно перевести с английского, как «не может быть». Тогда Трамп якобы продолжил: «Тебе будет очень больно, и я собираюсь снять эти [чертовы] купола с твоей головы».

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При этом Трамп не уточнил, когда именно и при каких обстоятельствах состоялся этот разговор. В то же время он отметил, что с Путиным у него сложились прекрасные отношения и российский президент «знает, что я [чертов] сумасшедший».

В начале октября американская газета The New York Times опубликовала отрывки из новой книги журналиста Боба Вудворта «Война», в которой среди прочего рассказывается о тайных взаимоотношениях Трампа и Путина.

Так, ссылаясь на источники в окружении Трампа, Вудворт написал, что тот, будучи президентом, в разгар пандемии ковида отправил Путину для личного пользования дефицитную технику для проведения тестов на коронавирус.

Кроме того, Вудворт утверждает, что Трамп продолжал контакты с Путиным после завершения своих президентских полномочий в 2021 году. Последний телефонный разговор между ними якобы состоялся в начале 2024 года.

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В Кремле подтвердили сообщения о получении из США оборудования для борьбы с ковидом, но заявили, что информация о телефонных разговорах Путина и Трампа после 2021 года — это «неправда».

В свою очередь, предвыборный штаб Трампа назвал книгу Вудворта «вымышленными историями», но так и не дал прямого ответа на вопрос, общался ли Трамп с Путиным после окончания своих президентских полномочий.