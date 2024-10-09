СМИ: Трамп тайно отправлял дефицитную медтехнику по личной просьбе Путина во время COVID

Во время пандемии коронавируса бывший тогда президентом США Дональд Трамп тайно отправлял в Россию медицинское оборудование для проведения анализов на COVID-19. Об этом, как пишет The New York Times, рассказал американский журналист Боб Вудворт в своей книге «Война», которая появится в продаже на следующей неделе.

Источники Вудворта в окружении Трампа рассказали, что в 2020 году по личной просьбе Путина отправил в Россию машины для диагностирования ковида. В самих США, которые к этому моменту были первыми в мире по количеству заболевших, в это время наблюдался серьезный дефицит средств для диагностики ковида.

«Это заставляет мою кровь кипеть. Когда из-за некомпетентности Трампа у нас были проблемы в борьбе с пандемией COVID, мы пытались получить все средства, которые могли. Теперь выясняется, что Дональд Трамп отправлял Владимиру Путину машины для тестирования на COVID, которые мы не могли получить в наших штатах», — сказал кандидат в вице-президенты от Демократической партии губернатор Миннесоты Тим Уолз на предвыборном митинге в Неваде.

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Соперница Трампа в президентской гонке вице-президент Камала Харрис также вспомнила, как «все искали» наборы для тестов. «А этот парень, который являлся президентом Соединенных Штатов, отправлял их в Россию, диктатору-убийце, для его личного пользования», — сказала она в эфире радиошоу Говарда Стерна.

В своей книге Вудворт также рассказал, что Трамп продолжал контакты с Путиным после завершения своих президентских полномочий в 2021 году. Последний телефонный разговор между ними произошел в начале 2024 года.

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В Кремле подтвердили сообщения о получении из США оборудования для борьбы с ковидом, но заявили, что информация о телефонных разговорах Путина и Трампа после 2021 года — это «неправда».

В свою очередь, предвыборный штаб Трампа назвал книгу Вудворта «вымышленными историями», но так и не дал прямого ответа на вопрос, общался ли Трамп с Путиным после окончания своих президентских полномочий.