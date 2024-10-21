СМИ раскрыли детали плана Путина по отказу мира от доллара

Россия на предстоящем саммите стран БРИКС в Казани хочет представить план по отказу от доллара. Владимир Путин предложит создать новую финансовую систему, которая поможет Китаю, Ирану и другим странам обходить западные санкции. Подробнее об этом пишет издание The Economist.

Проект получил название BRICS Bridge. Его основные пункты были изложены на 48 страницах доклада российского Минфина и Центробанка. Российская сторона предлагает совершать транзакции с помощью технологии блокчейн: цифровые токены при этом будут привязаны к национальным валютам стран-участниц БРИКС. Издание уточняет, что Путин настаивал на создании общей валюты для членов БРИКС, но Индия возражала против этой инициативы.

Цифровые валюты помогут исключить американские банки-корреспонденты из сделок. The Economist объясняет: обычно международные платежи совершаются с помощью американских банков, которые обменивают национальные валюты на доллары. При новой системе, когда центральные банки будут обмениваться цифровыми активами между собой, необходимость в посреднике отпадает. Это означает, что Запад не сможет отслеживать эти платежи и никто не сможет отключить ни одну страну из трансграничных сделок.

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Новая финансовая система может привлечь те страны, которые находятся под санкциями Запада. В частности, в 2024 году к БРИКС присоединился Иран, который отключили от системы SWIFT еще в 2018 году. Западные чиновники опасаются, что BRICS Bridge и отказ от доллара в целом может помогать таким странам обходить наложенные на них рестрикции, а Путин делает ставку именно на это, пишет The Economist.

План BRICS Bridge мог быть вдохновлен системой mBridge, которую в 2019 году запустил Банк международных расчетов (БМР). Это мультивалютная платформа, которая разработана Китаем, Таиландом, Гонконгом и ОАЭ. В 2024 году к проекту присоединилась Саудовская Аравия. Источники The Economist утверждают, что на Западе были разочарованы тем, что Россия могла использовать mBridge в качестве примера, ведь БМР считается западной организацией (ее штаб-квартира находится в Швейцарии).

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Государства планировали использовать возможности mBridge для транзакций в национальных валютах без помощи западной финансовой инфраструктуры. Система mBridge оказалась успешной: время транзакция сократилось с дней до секунд, а издержки были сведены практически до нуля.

Источники The Economist среди западных чиновников допускают, что некоторые участники mBridge, в частности Китай, могут «передать интеллектуальный капитал» для создания схожего проекта для стран БРИКС. Например, Центробанк Китая занимался созданием цифрового реестра для mBridge. Вероятно, что похожие технологии могут быть использованы для создания параллельной финансовой системы, куда не будет доступа западным странам, пишет издание.

Газета предполагает, что любая новая платежная система все равно столкнется с огромными проблемами как с ликвидностью, так и с финансированием проекта на уровне государств. Странам придется накапливать активы в валютах, чтобы иметь возможность расплатиться по обязательствам — а это может быть не всегда удобно. Например, такие сложности могут возникнуть у двух ключевых членов БРИКС — Индии и Китая, которые мало доверяют друг другу.