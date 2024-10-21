Полицейский 10 лет играет роль сына для потерявшей ребенка женщины

Китайский полицейский более 10 лет называет «мамой» чужую женщину с когнитивными нарушениями, чтобы она не страдала из-за утраты собственного сына. Он поздравляет ее с праздниками и приезжает к ней и ее супругу во время отпуска, пишет South China Morning Post.

В 2003 году супружеская пара Ся Чжанхай и его жена Лянь Цяоцин, живущие в провинции Шаньси на севере Китая, потеряла своего сына в результате несчастного случая, связанного с утечкой газа. После случившегося женщину парализовало. Отмечается, что у нее также развились когнитивные нарушения. Ся Чжанхай успокаивал жену и говорил, что их сын на самом деле работает в другом городе.

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Однажды мужчина увидел по телевизору полицейского из Шанхая Цзян Цзинвэя и заметил его поразительное сходство с их покойным сыном. В конце 2013 года он связался с полицейским через реалити-шоу и попросил его встретиться с ним и его супругой. Полицейский согласился. Отмечается, что на встрече в реалити-шоу он представился женщине ее сыном и та со слезами на глазах обняла его.

В 2016 году полицейский пригласил «родителей» в свой родной город, а в начале 2018-го он сам приехал в Шаньси, чтобы отпраздновать с ними Новый год по лунному календарю. Цзян Цзинвэй все эти годы не прерывал общение с супружеской парой и часто звонит им по видеосвязи.

Во время одного из видеозвонков, женщина заметила, что у полицейского появились седые волосы. «Сынок, ты стареешь», — сказала ему Лянь Цяоцин. В конце сентября 2024 года Ся Чжанхай написал благодарственное письмо в Шанхайское бюро общественной безопасности, где работает его «сын».

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«Спасибо за то, что вы воспитали такого доброго, сострадательного и ответственного офицера полиции. На протяжении более десяти лет Цзян спокойно брал на себя роль нашего сына. Он вдохнул новую жизнь в нашу когда-то убитую горем семью», — написал он в том письме.

Офицер полиции говорит, что забота о супружеской паре как о своих родных родителях никогда не была для него обузой. По его словам, это был полезный опыт.

«Будучи офицером местной полиции, я проявляю такую же заботу и сострадание ко всем пожилым людям», — добавил он.

11 октября в Китае отмечался традиционный праздник почитания предков Чунг Ёнг. Полицейский не забыл позвонить своим «родителям». «Папа, поздравляю тебя с праздником Чунг-Ёнг, желаю тебе и маме крепкого здоровья», — сказал он во время видеозвонка.

Отмечается, что история о заботливом полицейском «до слез» тронула пользователей соцсетей в Китая. Один из пользователей WeChat написал: «В мире, полном конфликтов и катастроф, подобные истории дарят тепло и надежду».