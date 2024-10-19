Кошки быстрее младенцев учатся ассоциировать изображения со словами

Кошки способны быстро научиться ассоциировать образы с человеческими словами, опережая в скорости обучения младенцев. Об этом говорят результаты исследования, проведенного группой японских ученых, сообщил журнал Science.

Четверо аспирантов из университетов Киото и Азабу сделали участниками эксперимента 31 взрослую домашнюю кошку, в том числе 23 из выставленных на усыновление в кошачьих кафе. Животным показывали картинки из теста на знание слов, разработанного для человеческих младенцев, говорится в результатах опубликованного исследования.

Ученые посадили каждую кошку перед ноутбуком и показали по два девятисекундных анимированных мультипликационных изображения, одновременно транслируя аудиозапись, на которой человек четыре раза произносил выдуманное слово.

Исследователи воспроизводили слово «керару», когда на экране появлялся меняющийся в размерах бело-голубой единорог, или «парумо», когда на черном фоне росло и уменьшалось красное Солнце. Кошки смотрели и слушали эти последовательности до тех пор, пока им не становилось скучно, о чем сигнализировало уменьшение зрительного контакта с экраном на 50 %.

Затем команда ученых давала животным небольшой перерыв, после чего показывала те же изображения на экране еще по четыре раза. При этом половина изображений сопровождалась «неправильным» звуковым сопровождением — слово «керару» для Солнца и слово «парумо» для единорога.

Руководитель эксперимента, аспирантка Сахо Такаги, рассказала, что кошки, «явно озадаченные», в среднем на 33 % больше времени смотрели на экран, когда слышали несоответствия. По словам исследовательницы, это свидетельствует о том, что животные научились ассоциировать оригинальные слова с изображениями.

В моей квартире живет 21 кот Я трачу на них больше 100 тысяч в месяц Общество 9 минут чтения

У некоторых кошек даже расширялись зрачки, когда они смотрели на экран во время «неправильного» звукового сопровождения, сообщила ученая. «Было забавно наблюдать, насколько серьезно они участвовали в эксперименте», — сказала Такаги.

Согласно результатам исследования, подавляющее большинство участвовавших в эксперименте животных усвоили каждую ассоциацию «слово-образ» после двух девятисекундных уроков. Для сравнения, большинству четырнадцатимесячных человеческих детей требуется четыре пятнадцатисекундных урока, включая прослушивание каждого слова семь раз за урок, сообщили исследователи.

«Кошки обращают внимание на то, что мы говорим в повседневной жизни, и пытаются понять нас — больше, чем мы думаем», — заявила журналу Science Такаги. По ее словам, очень важно, что участвовавшие в эксперименте кошки усваивали словесные ассоциации без какого-либо обучения или четкого обещания вознаграждения за выполнение — так же, как дети учат языки.

Японские ученые последние пять лет занимаются изучением того, как кошки реагируют на человеческий язык, пишет Science. В 2019 году команда исследователей из Токио сообщила, что кошки демонстрируют знание своих имен, реагируя определенным движением головы и ушей. В 2022 году те же исследователи продемонстрировали, что кошки могут «сопоставлять» фотографии членов своей человеческой и кошачьей семьи с именами.

Мы спасли бельчонка, и он показал нам настоящий хаос Белку невозможно контролировать, она постоянно что-то ворует и прячет. Мы очень рады, хоть и прокачали терпение на максимум Общество 9 минут чтения

«Кошки способны подслушивать человеческие разговоры и понимать слова без какого-либо специального обучения, основанного на вознаграждении», — сказала Такаги, принимавшая участие в исследовании 2022 года.

Кошки живут рядом с человеком около 10 000 лет, поэтому «вполне логично, что они могут научиться подобным ассоциациям», заявила Science эволюционный психолог из Лионского колледжа Бриттани Флоркевич.

Полученные командой японских ученых результаты не обязательно означают, что человеческие дети учат слова медленнее, чем кошки, сказала журналистам психолог по вопросам развития из Университета Британской Колумбии Джанет Веркер. Именно она разработала в конце 1990-х тест для младенцев, который использовала за образец команда Такаги. Тест для кошек имел заметные различия, отметила Веркер. Например, кошки слышали трехсложные слова, произнесенные своими хозяевами или воспитателями, в то время как младенцы слышат односложные слова, произнесенные с разной интонацией незнакомым голосом.