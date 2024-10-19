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Мир

Антарктида начала зеленеть

2 минуты чтения 19.10.2024

Ученые из университетов Эксетера и Хартфордшира в Англии и Британской антарктической службы выяснили, что некоторые части Антарктиды быстро зеленеют и покрываются растительностью из-за климатических изменений. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, ученые использовали спутниковые снимки и данные для анализа уровня растительности в Антарктиде, которая, по их словам, нагревается гораздо быстрее, чем другие части планеты.

Исследователи обнаружили, что за последние четыре десятилетия численность растений на континенте, в основном мхов, увеличилась более чем в 10 раз. Так, в 1986 году растительность покрывала в целом около одного квадратного километра континента. К 2021 году эта цифра достигла почти 13 квадратных километров. При этом скорость, с которой Антарктида покрывается растительностью, тоже увеличивается — с 2016 по 2021 год она выросла на 30%.

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«Наши данные подтверждают, что влияние антропогенного изменения климата не имеет границ. Даже в Антарктиде — самом суровом, удаленном и изолированном регионе дикой природы — ландшафт меняется, и эти эффекты видны из космоса», — рассказал Томас Роланд, один из соавторов исследования.

Как отмечает CNN, этим летом в некоторых частях континента наблюдалась рекордная волна тепла. С середины июля температура там поднялась до 27 градусов по Цельсию выше нормы. В марте 2022 года температурные показатели превысили норму на 39 градусов по Цельсию.

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Ученые прогнозируют, что, поскольку загрязнение ископаемым топливом продолжает нагревать планету, Антарктида также продолжит нагреваться, и процесс озеленения, вероятно, только ускорится. Озеленение также может снизить способность континента отражать солнечное излучение, поскольку более темные поверхности поглощают больше тепла.

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