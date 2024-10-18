Бесплодие и слепоту может вызвать ваш собственный организм

Иммунная система защищает нас от болезней и инфекций, однако при аутоиммунных заболеваниях она начинает атаковать здоровые ткани и органы. Сейчас такие болезни диагностированы примерно у 800 миллионов человек во всем мире, и их число увеличивается на 3–9% каждый год. Аутоиммунные заболевания могут появиться не только из-за генетической предрасположенности, но также из-за плохого питания, стресса и даже после гриппа. «Холод» рассказывает, кто в группе риска, можно ли вылечить эти болезни и безопасна ли терапия.
Что такое аутоиммунные заболевания и откуда они берутся
Аутоиммунные заболевания — это состояние, при котором иммунная система ошибочно атакует здоровые клетки организма. Это может привести к воспалениям, повреждению тканей и органов, бесплодию, слепоте, параличу, а при отсутствии лечения — даже к смерти. Заболевание может поражать все органы и ткани тела, но чаще всего поражает суставы, нервную систему или отдельный орган.
Сейчас врачам известны около 100 видов аутоиммунных расстройств — например, псориаз (им болеют 125 миллионов человек в мире), ревматоидный артрит (18 миллионов человек), рассеянный склероз (три миллиона человек), сахарный диабет первого типа (восемь миллионов человек), системная красная волчанка (пять миллионов человек).
Среди факторов риска аутоиммунных заболеваний врачи выделяют стресс, вирусные и бактериальные инфекции, загрязнение окружающей среды и токсичные вещества. Некачественное питание (переработанные продукты, фастфуд, сахар, подсластители, соленые снэки, алкоголь), малоподвижный образ жизни и курение также увеличивают риск развития этих заболеваний.
Но главные факторы — генетическая предрасположенность и пол. По статистике, женщины болеют чаще (около 80% всех случаев) из-за особенностей организма. У женщин две X-хромосомы, и если одна из них содержит дефектный ген, вторая может частично компенсировать его. Однако механизм не всегда работает идеально — иммунная система может начать воспринимать собственные клетки как врагов и атаковать их, вызывая аутоиммунные заболевания. У мужчин только одна X-хромосома, и если на ней есть дефект, его последствия могут быть более серьезными, но шанс того, что это приведет к аутоиммунным заболеваниям, меньше.
Острая форма заболевания может привести к отказу органов (таких как сердце, легкие, почки, печень), а без немедленного лечения возможен летальный исход или инвалидность. Ежегодно от аутоиммунных расстройств умирают около 120 тысяч человек.
Какие есть симптомы
Аутоиммунные расстройства могут поражать разные органы, кожу, суставы и нервную систему. Поэтому выделить симптомы сложно: они зависят от конкретного диагноза. Волчанка и псориаз вызывают высыпания, зуд и сухость, а болезнь Крона и язвенный колит — боли в животе и частую диарею. При рассеянном склерозе возникает онемение и покалывание в руках и ногах, проблемы с памятью и движениями.
Симптомы аутоиммунных заболеваний похожи на другие болезни, поэтому диагностика может занять много времени — до четырех лет. За это время люди в среднем обращаются к четырем разным врачам, чтобы получить правильный диагноз.
Чтобы установить конкретное заболевание, необходимо провести ряд анализов и исследований по показаниям врача. Например, антинуклеарные антитела (ANA) в крови указывают на аутоиммунную активность в организме, а УЗИ, КТ, МРТ и биопсия помогают обнаружить повреждения органов и тканей.
Как лечат аутоиммунные заболевания
К сожалению, аутоиммунные заболевания пока что невозможно вылечить полностью, хотя врачи пытаются найти способ. В 2023 году в РНИМУ им. Н. И. Пирогова заявили, что разработали препарат для лечения болезни Бехтерева — аутоиммунного заболевания, поражающего суставы и область позвоночника. Лечение основано на подавлении чрезмерной активности иммунитета с помощью нестероидных противовоспалительных препаратов.
Терапия также может включать препараты, добавки и витамины, которые уменьшают симптомы (например, гормоны щитовидной железы, витамин В12, инсулин). Также может потребоваться переливание крови, если поражена кровеносная система, или физиотерапия, если заболевание затронуло кости, суставы или мышцы.
Помимо лечения для поддержания здоровья нужно есть пищу, богатую витаминами: фрукты, овощи, злаки, белки и молочные продукты. Физическое упражнения и сон тоже важны: они укрепляют иммунитет. Также следует поддерживать кишечную микрофлору. Полезные бактерии снижают воспаление и регулируют иммунные клетки.
При регулярном лечении симптомы становятся менее выраженными, но они могут вернуться от стресса, инфекций и резкого изменения климата. Например, ультрафиолетовое излучение может усилить симптомы псориаза, а холод и высокая влажность — воспаление суставов. Гормональные изменения (беременность или менопауза) тоже могут вызвать рецидив. Также препараты, которыми лечат аутоиммунные заболевания, ослабляют работу иммунитета — это может вызвать другие проблемы со здоровьем.
Чем опасна терапия
Лечение, подавляющее иммунитет, может сделать организм уязвимее к инфекциям и повысить риск развития онкологических заболеваний (например, лимфом или кожных опухолей). Это связано с тем, что иммунная система распознает и уничтожает раковые клетки, а при лечении аутоиммунных расстройств ее работа ослабляется. Но риски зависят от дозы лекарств, генетики и длительности лечения.
Сейчас врачи ищут способы подавлять аутоиммунные реакции и одновременно активировать защиту от рака. Проблема в том, что одни и те же клетки могут как защищать организм, так и нападать на свои же ткани. В случае аутоиммунных заболеваний нужно «успокоить» эти клетки, чтобы они не разрушали организм. А при лечении рака, наоборот, важно активировать их, чтобы они боролись с опухолью.