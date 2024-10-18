Бесплодие и слепоту может вызвать ваш собственный организм

Что такое аутоиммунные заболевания и откуда они берутся

Аутоиммунные заболевания — это состояние, при котором иммунная система ошибочно атакует здоровые клетки организма. Это может привести к воспалениям, повреждению тканей и органов, бесплодию, слепоте, параличу, а при отсутствии лечения — даже к смерти. Заболевание может поражать все органы и ткани тела, но чаще всего поражает суставы, нервную систему или отдельный орган.

Сейчас врачам известны около 100 видов аутоиммунных расстройств — например, псориаз (им болеют 125 миллионов человек в мире), ревматоидный артрит (18 миллионов человек), рассеянный склероз (три миллиона человек), сахарный диабет первого типа (восемь миллионов человек), системная красная волчанка (пять миллионов человек).

Среди факторов риска аутоиммунных заболеваний врачи выделяют стресс, вирусные и бактериальные инфекции, загрязнение окружающей среды и токсичные вещества. Некачественное питание (переработанные продукты, фастфуд, сахар, подсластители, соленые снэки, алкоголь), малоподвижный образ жизни и курение также увеличивают риск развития этих заболеваний.

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Но главные факторы — генетическая предрасположенность и пол. По статистике, женщины болеют чаще (около 80% всех случаев) из-за особенностей организма. У женщин две X-хромосомы, и если одна из них содержит дефектный ген, вторая может частично компенсировать его. Однако механизм не всегда работает идеально — иммунная система может начать воспринимать собственные клетки как врагов и атаковать их, вызывая аутоиммунные заболевания. У мужчин только одна X-хромосома, и если на ней есть дефект, его последствия могут быть более серьезными, но шанс того, что это приведет к аутоиммунным заболеваниям, меньше.

Острая форма заболевания может привести к отказу органов (таких как сердце, легкие, почки, печень), а без немедленного лечения возможен летальный исход или инвалидность. Ежегодно от аутоиммунных расстройств умирают около 120 тысяч человек.