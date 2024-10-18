Sotheby’s впервые продаст написанную роботом картину

Аукционный дом Sotheby’s впервые выставит на продажу картину под названием «Бог искусственного интеллекта», написанную художником-роботом. Об этом сообщается на сайте Sotheby’s.

Картина представляет собой портрет известного британского математика, логика и криптографа Алана Тьюринга, который считается основоположником современной информатики. Как указано на сайте аукционного дома, ожидается, что картину продадут за 120-180 тысяч долларов.

Портрет был написан в 2024 году в смешанной технике на холсте размером 162,5 на 230 сантиметров. Ранее картину выставляли на саммите ООН, посвященном искусственному интеллекту.

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Автором работы стал робот по имени Ai-Da, которую его создатели называют «первым в мире ультрареалистичным роботом-художником». «Она не живая, но это личность, с которой мы взаимодействуем и на которую реагируем», — говорится на официальном сайте Ai-Da.

Робот был создан в 2019 году учеными из Оксфордского университета, которые назвали его в честь математика и первого программиста Ады Лавлейс. Она стала создателем первого описания и первой в мире компьютерной программы для вычислительной машины.

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The Independent также пишет, что робот использует продвинутую модель языкового ИИ для общения. «Своим портретом Алана Тьюринга я отдаю дань уважения его достижениям и вкладу в развитие вычислительной техники и ИИ. Моя работа соответствует идее Организации Объединенных Наций о том, что ИИ должен использоваться ответственно — то, за что выступал и Алан Тьюринг», — прокомментировала свою картину Ai-Da.

Глава студии Ai-Da Эйдан Миллер добавил, что еще в 1950-х года Тьюринг высказывал опасения по поводу развития технологий искусственного интеллекта. Ожидается, что торги состоятся в конце октября в рамках онлайн-аукциона «Цифровое искусство».