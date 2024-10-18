Нейтральная Швейцария присоединилась к европейскому «Небесному щиту»

Швейцария подписала декларацию о присоединении к инициативе «Небесный щит» (ESSI), которая направлена на создание единой системы противовоздушной и противоракетной обороны по всей Европе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.

Декларацию подписал глава Федерального управления по оборонным закупкам Швейцарии Урс Лоэр.

«Участвуя в ESSI, Швейцария расширяет возможности международного сотрудничества: ESSI позволяет улучшить координацию проектов закупок, обучение и логистические аспекты в области наземной противовоздушной обороны», — говорится в заявлении швейцарского правительства.

Бесплодие и слепоту может вызвать ваш собственный организм Что такое аутоиммунные заболевания, чем они опасны и как с ними борются Общество 7 минут чтения

В заявлении подчеркивается, что первоначально основное внимание будет уделено наземной противовоздушной обороне средней дальности, но в дальнейшем возможно сотрудничество и в области противовоздушной обороны малой и большой дальности.

Reuters отмечает, что в Швейцарии это решение вызвало споры: его противники заявили, что участие в проекте противоречит швейцарской традиции нейтралитета. Однако правительство страны заявило, что подписание декларации совместимо с этой традицией, поскольку Швейцария сама решает, как именно и в каком объеме она участвует в инициативе.

Я учусь на врача и зарабатываю 35 тысяч рублей Выжить на стипендию невозможно, но я все равно хочу остаться в Москве и взять ипотеку Общество 5 минут чтения

Кроме того, Швейцария сможет отказаться от сотрудничества, если один из участников «Небесного щита» окажется вовлеченным в войну.

О том, что страна подала заявку на вступление в инициативу, стало известно в июле этого года. «Небесный щит» был запущен по инициативе Германии после начала войны в Украине. Тогда проект поддержали многие страны-члены НАТО.