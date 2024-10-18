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Мир

Куба осталась без электричества

2 минуты чтения 18.10.2024

Куба осталась полностью без электропитания после того, как в стране вышла из строя одна из крупнейших электростанций Antonio Guiteras в Матансасе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство энергетики Кубы.

Авария произошла около 11 утра по местному времени (18:00 по московскому времени). В результате около 10 миллионов человек остались без света. Как пишет местная газета Diario de Cuba, электрики работают над восстановлением энергоснабжения, однако, по данным Reuters, сколько времени уйдет на ликвидацию аварии, неизвестно.

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Как отмечает Diario de Cuba, до понедельника, 20 октября, в стране будут закрыты школы и институты, а также запрещены развлекательные мероприятия, в том числе останутся закрытыми ночные клубы. Кроме того, власти приняли решение приостановить оказание большинства государственных услуг, а на работу 18 октября выйдут только основные сотрудники государственных предприятий пищевой промышленности и здравоохранения.

Газета пишет, что отключение электроэнергии произошло всего через несколько часов после того, как премьер-министр Мануэль Марреро Крус заявил, что ситуация в области энергетики на Кубе налаживается. До этого в стране неоднократно отключали подачу электроэнергии, а 10 октября кубинцев оставили без света на сутки, не восстановив энергоснабжение к утру следующего дня.

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Отключение электричества, как сообщает Diario de Cuba, обострило кризис в стране, и многие ее жители уже страдают от нехватки продовольствия, топлива, воды и лекарств. По словам президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, пока на Кубе не восстановят подачу электричества, там «не будет никакого покоя».

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