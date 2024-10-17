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Мир

В Украине люди в камуфляже напали на храм УПЦ

2 минуты чтения 17.10.2024

В украинском городе Черкассы группа неизвестных в камуфляже напали на храм Украинской православной церкви. При этом нападавшие стреляли и распылили перцовый газ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил покинувший страну депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Он опубликовал видео и написал, что «на этих кадрах видно, как «воин» Зеленского стреляет по прихожанам УПЦ». На видео действительно слышен хлопок, похожий на выстрел, однако кто и в кого стреляет понять невозможно. 

В то же время на кадрах видно, как находящиеся в храме прихожане забрасывают ворвавшихся туда мужчин лавками и другими предметами обстановки, вытесняют их из помещения и закрывают двери. Атакующие, свою очередь, активно применяют газовые баллончики.

На видео, снятом с другого ракурса, действительно видно, как один из мужчин в камуляже с желтой повязкой на рукаве сначала угрожает прихожанам пистолетом и кричит «назад!», а затем, когда верующие переходят в атаку, стреляет. 

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Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на Союз православных журналистов (СПЖ), около ста человек в камуфляже и балаклавах силой ворвалась на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ около трех часов ночи, во время проходившей там ночной литургии.

Нападавшие якобы попытались выгнать прихожан из здания храма, при этом отбирали у них телефоны и не позволяли снимать происходящее, а также сорвали камеры видеонаблюдения. Кроме того, сообщается, что они похитили из храма казну, документы, компьютеры и иконы.

Тем не менее, как утверждается, прихожанам во главе с митрополитом Черкасским и Канадским Феодосием удалось отстоять собор, но уже утром он подвергся новому нападению.

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СПЖ сообщает, что полиция присутствует на месте, но не вмешивается в происходящее, а напавшие на храм люди в соцсетях призывают своих сторонников присоединиться к штурму.

В свою очередь, представители УПЦ назвали нападение на храм в Черкассах «террористическим актом».

До начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Украинская православная церковь официально входила в состав Русской православной церкви в качестве «самоуправляемой церкви с правами широкой автономии». 

После начала войны представители УПЦ заявили, что не согласны с позицией патриарха Кирилла, который фактически поддержал российскую агрессию. В мае 2022 года УПЦ убрала упоминания об РПЦ из своего устава, но и автокефальной (независимой) тоже не стала. 

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