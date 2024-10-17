Израиль сообщил об убийстве лидера ХАМАС

Израильская армия убила Яхью Синвара — главу политбюро палестинского движения ХАМАС и организатора нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале. Позже эту информацию подтвердил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, передает Reuters.

«Убийца Яхья Синвар, ответственный за массовую резню и преступления 7 октября, был убит сегодня солдатами ЦАХАЛа», — говорится в заявлении Каца.

ЦАХАЛ провел операцию в секторе Газа, в результате которой были убиты «три террориста». Пресс-служба израильской армии утверждает, что Синвар был среди трех ликвидированных целей. Личности двух других человек не уточняются.

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Израильская армия пока что не приводит подробности операции. Известно, что террористы находились в здании в секторе Газа. Пресс-служба ЦАХАЛ уточняет, что в районе удара не было никаких заложников.

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Телеканал Sky News Arabia сообщает, что тело человека, похожего на Синвара, нашли в районе Рафаха. Источник израильского «14 канала» в службе безопасности уточняет, что у Израиля есть образец ДНК Синвара и потребуется время, чтобы сопоставить его с ДНК убитого в секторе Газа человека. The Jerusalem Post со ссылкой на ортодонтов утверждает, что зубы и челюсть убитого совпадают с полостью рта Синвара.

Синвар был одним из лидеров ХАМАС в секторе Газа. Он провел более 20 лет в израильских тюрьмах. Его приговорили к четырем пожизненным срокам за 12 убийств в ходе Первой палестинской интифады, но освободили в результате сделки Шалита в 2011 году. В США Синвар был признан глобальным террористом особого значения.Ранее Израиль убил главу ливанской группировки «Хезболла» Хассана Насраллу во время удара по Бейруту. Насралла руководил «Хезболлой» 32 года. Последние несколько лет он не появлялся на публике из-за того, что боялся готовящейся против него операции Израиля.