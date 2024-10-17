Самцы мышей избегают драк с помощью самок 

Мыши-самцы используют самок в качестве «щита», чтобы спастись от агрессивных сородичей. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале PLOS Biology, с которым ознакомилось издание Naked Science.

Ученые из американских университетов Дэлавера и Эмори изучили, как самцы мышей реагируют на агрессивное поведение сородичей. В результате они выявили несколько тактик, которые применяют животные, чтобы избежать драки. Одна из них связана с использованием самки.

Так, в рамках исследования авторы проанализировали взаимодействие мышей в группах из двух самцов и двух самок на протяжении пяти часов. Всего в эксперимента участвовали 44 особи.

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Как пишет издание, почти в каждой наблюдаемой группе один из самцов проявлял агрессию по отношению к другому. За время наблюдения ученые зафиксировали 3413 стычки и с помощью искусственного интеллекта обнаружили, что для отвлечения внимания агрессора и снижения напряженности самцы обращаются к находящимся поблизости самкам.

«После столкновения жертва ненадолго вступает в контакт с самкой, а затем быстро убегает, поскольку внимание агрессора переключается на нее», — утверждают авторы эксперимента.

Ученые назвали этот прием «тактикой приманки и подмены», так как взаимодействие самца-жертвы с самкой сначала отвлекло агрессора, а затем как бы «подменило» один объект интереса другим, что сразу же снизило уровень агрессии у нападавшей особи.

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При этом, как отмечает Naked Science, другие тактики, которые мыши применяли для ухода от конфликта, были менее действенными и все равно в итоге приводили к драке самцов.

Однако, как пишет издание, тактика «подмены связана с издержками для самцов-жертв», так как им приходится тратить дополнительное время на взаимодействие с самкой.

В будущем ученые планируют расширить этот эксперимент и выяснить, работает ли подобная тактика, если группа мышей будет больше четырех особей.