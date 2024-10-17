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Мир

Модный дом Prada представил скафандры для полета на Луну

2 минуты чтения 17.10.2024

Модный дом Prada вместе с частной космической компанией Axiom Space впервые показал на Международном конгрессе астронавтики в Милане скафандры, которые будут использоваться для высадки на Луну во время миссии НАСА «Артемида-3», запланированной на 2026 год. Об этом сообщается на сайте Axiom Space.

Как пишет Reuters, внешний вид скафандра не сильно отличается от того, что астронавты носили в прошлом. «Это привычный громоздкий скафандр с красной отделкой и серыми заплатками на коленях и локтях», — пишет агентство.

В пресс-релизе Axiom Space отмечается, что скафандр изготовлен из белого материала, который отражает тепло и защищает астронавтов от экстремальных температур и лунной пыли. 

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По словам представителей компании, сотрудники Prada использовали «передовые технологии и инновационные методы шитья», чтобы обеспечить астронавтам повышенный уровень комфорта и улучшить характеристики используемых материалов. 

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Это помогло объединить функциональность костюма и его эстетичность, а также сделать скафандр устойчивым к экстремальным температурам на южном полюсе Луны и самым низким температурам в постоянно затененных районах спутника в течение как минимум двух часов. Так, астронавты смогут находиться в открытом космосе в течение как минимум восьми часов.

Reuters отмечает, что скафандр уже прошел многочисленные испытания, в том числе под водой. В настоящее время модель находится на финальной стадии разработки. «Я очень горжусь результатом, который мы демонстрируем сегодня. Это всего лишь первый шаг в долгосрочном сотрудничестве с Axiom Space», — заявил директор по маркетингу Prada Лоренцо Бертелли.

Как пишет агентство, в прошлом месяце французский модный дом Pierre Cardin также представил тренировочный костюм для астронавтов, который будет использоваться в центре Европейского космического агентства в Кельне.

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