Владелец Instagram уволил сотрудников за использование талонов на питание «не по назначению»

Компания Meta, владеющая Instagram, Facebook и WhatsApp, уволила десятки сотрудников офисов в Лос-Анджелесе за то, что они использовали ваучер на питание в размере 25 долларов на покупку продуктов и бытовых товаров. Сотрудники говорят, что иногда они обедали дома и не хотели, чтобы ваучер пропадал зря, пишет The Guardian.
Отмечается, что компания обычно обеспечивает сотрудников крупных офисов и штаб-квартиры в Силиконовой долине бесплатной едой в своих столовых. Тем, кто работает в мелких офисах, выдают ваучеры на ежедневное трехразовое питание, которое можно заказать через службы доставки еды UberEats и Grubhub. Ваучеры включают в себя 20 долларов на завтрак, 25 долларов на обед и столько же на ужин.
Компания провела внутреннее расследование и выяснила, что некоторые сотрудники заказывали еду домой. Другие, как сообщается, тратили 25-долларовые талоны не на еду, а на продукты, бытовые товары и гигиенические средства, такие как чай, зубную пасту, стиральный порошок, салфетки и бокалы для вина.
Сообщается, что более 20 сотрудников обвинили в злоупотреблении системой и уволили. Другие, которые «лишь изредка нарушали правила», получили выговоры.
На анонимной платформе для обмена сообщениями Blind одна из сотрудниц рассказала, что использовала ваучер не по назначению, потому что дома была еда. Она признала вину и была уволена. «То, что происходит — сюрреалистично», — написала сотрудница.
Отмечается, что увольнение сотрудников происходит на фоне нового плана компании по реструктуризации, который предусматривает увольнения и перемещения сотрудников из WhatsApp, Instagram и подразделения Reality Labs. Последние массовые сокращение произошли в 2022 и 2023 годах, когда глава Meta Марк Цукерберг распорядился уволить 21 тысячу сотрудников компании.