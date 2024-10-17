Владелец Instagram уволил сотрудников за использование талонов на питание «не по назначению»

Компания Meta, владеющая Instagram, Facebook и WhatsApp, уволила десятки сотрудников офисов в Лос-Анджелесе за то, что они использовали ваучер на питание в размере 25 долларов на покупку продуктов и бытовых товаров. Сотрудники говорят, что иногда они обедали дома и не хотели, чтобы ваучер пропадал зря, пишет The Guardian.

Отмечается, что компания обычно обеспечивает сотрудников крупных офисов и штаб-квартиры в Силиконовой долине бесплатной едой в своих столовых. Тем, кто работает в мелких офисах, выдают ваучеры на ежедневное трехразовое питание, которое можно заказать через службы доставки еды UberEats и Grubhub. Ваучеры включают в себя 20 долларов на завтрак, 25 долларов на обед и столько же на ужин.

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Компания провела внутреннее расследование и выяснила, что некоторые сотрудники заказывали еду домой. Другие, как сообщается, тратили 25-долларовые талоны не на еду, а на продукты, бытовые товары и гигиенические средства, такие как чай, зубную пасту, стиральный порошок, салфетки и бокалы для вина.

Сообщается, что более 20 сотрудников обвинили в злоупотреблении системой и уволили. Другие, которые «лишь изредка нарушали правила», получили выговоры.

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На анонимной платформе для обмена сообщениями Blind одна из сотрудниц рассказала, что использовала ваучер не по назначению, потому что дома была еда. Она признала вину и была уволена. «То, что происходит — сюрреалистично», — написала сотрудница.

Отмечается, что увольнение сотрудников происходит на фоне нового плана компании по реструктуризации, который предусматривает увольнения и перемещения сотрудников из WhatsApp, Instagram и подразделения Reality Labs. Последние массовые сокращение произошли в 2022 и 2023 годах, когда глава Meta Марк Цукерберг распорядился уволить 21 тысячу сотрудников компании.