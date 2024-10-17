Экс-солист One Direction погиб в аргентинском отеле

Бывшего солиста бойз-бэнд One Direction Лиама Пейна нашли мертвым в отеле в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Предположительно, он выпал из окна третьего этажа, сообщают La Nación и Clarin.
По их данным, перед смертью певец устроил в гостинице дебош. Сотрудники отеля рассказали, что Пейн, вероятно, находившийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, спустился в лобби гостиницы, был «явно не в духе» и вел себя агрессивно.
Работники гостиницы вызвал полицию, а самого певца попросили вернуться в номер. Вскоре после этого они услышали удар и обнаружили тело Пейна во внутреннем дворе гостиницы, куда он, вероятно, упал из окна третьего этажа.
Вызванные на место врачи «скорой помощи» констатировали смерть музыканта от перелома основания черепа. Издание Clarín опубликовало фото разгромленного номера Пейна. На них видно, что в комнате разбросаны вещи и разбит телевизор.
Лиаму Пейну был 31 год. Как сообщается, в Буэнос-Айрес он прилетел на концерт своего бывшего коллеги по One Direction Найла Хорана, который состоялся 2 октября на арене Movistar в Буэнос-Айресе.
Пейн получил известность благодаря участию в бойз-бэнде One Direction, в который попал после своего выступления в британском шоу талантов The X-Factor. В 2016 году группа распалась и Пейн начал выступать сольно.
В 2021 году певец рассказал журналистам, что на пике успеха One Direction страдал депрессией, а также наркотической и алкогольной зависимостями.