Экс-солист One Direction погиб в аргентинском отеле

Бывшего солиста бойз-бэнд One Direction Лиама Пейна нашли мертвым в отеле в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Предположительно, он выпал из окна третьего этажа, сообщают La Nación и Clarin.

По их данным, перед смертью певец устроил в гостинице дебош. Сотрудники отеля рассказали, что Пейн, вероятно, находившийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, спустился в лобби гостиницы, был «явно не в духе» и вел себя агрессивно.

Работники гостиницы вызвал полицию, а самого певца попросили вернуться в номер. Вскоре после этого они услышали удар и обнаружили тело Пейна во внутреннем дворе гостиницы, куда он, вероятно, упал из окна третьего этажа.

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Вызванные на место врачи «скорой помощи» констатировали смерть музыканта от перелома основания черепа. Издание Clarín опубликовало фото разгромленного номера Пейна. На них видно, что в комнате разбросаны вещи и разбит телевизор.

Лиаму Пейну был 31 год. Как сообщается, в Буэнос-Айрес он прилетел на концерт своего бывшего коллеги по One Direction Найла Хорана, который состоялся 2 октября на арене Movistar в Буэнос-Айресе.

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Пейн получил известность благодаря участию в бойз-бэнде One Direction, в который попал после своего выступления в британском шоу талантов The X-Factor. В 2016 году группа распалась и Пейн начал выступать сольно.

В 2021 году певец рассказал журналистам, что на пике успеха One Direction страдал депрессией, а также наркотической и алкогольной зависимостями.