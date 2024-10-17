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Мир

Банк UniCredit сообщил о «белом списке» клиентов из России

2 минуты чтения 17.10.2024

В итальянском UniCredit есть «белый список» клиентов из России, чьи платежи не запрещены Европейским центральным банком. Об этом стало известно в ходе процесса, в рамках которого банк оспаривает требование регулятора свернуть бизнес российской «дочки», сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Как пишет агентство, в своем иске UniCredit оспаривает требование ЕЦБ, согласно которому кредитная организация должна с 1 октября ограничить проведение платежей в некоторых валютах для российских клиентов за исключением тех, кто находится в некоем «белом списке». 

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Кроме того, UniCredit требует снять все ограничения, наложенные на российскую «дочку» банка. В частности, речь идет о запрете на выдачу новых и продления существующих кредитов, а также прием новых срочных депозитов. 

Как отмечает Reuters, этот судебный процесс длится уже четыре месяца. Ограничения, которые оспаривает UniCredit, ЕЦБ ввел еще в конце апреля, а в июне банк обратился в Суд ЕС общей юрисдикции с требованием снять запрет.

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Ранее главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел сказал в интервью  Financial Times, что банк вряд ли сможет полностью прекратить работу в России. По его словам, UniCredit сократил активность своей российской «дочки», но не желает потерять российских клиентов, продав компанию по заниженной цене. 

Весной европейский регулятор усилил давление на банки, продолжающие работать в России, чтобы допустить их попадание под вторичные санкции США. Ранее угроза попадания в американские санкционные списки заставила ограничить работу с российскими клиентами банки Китая, Турции и стран Центральной Азии. 

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