Банк UniCredit сообщил о «белом списке» клиентов из России

В итальянском UniCredit есть «белый список» клиентов из России, чьи платежи не запрещены Европейским центральным банком. Об этом стало известно в ходе процесса, в рамках которого банк оспаривает требование регулятора свернуть бизнес российской «дочки», сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.
Как пишет агентство, в своем иске UniCredit оспаривает требование ЕЦБ, согласно которому кредитная организация должна с 1 октября ограничить проведение платежей в некоторых валютах для российских клиентов за исключением тех, кто находится в некоем «белом списке».
Кроме того, UniCredit требует снять все ограничения, наложенные на российскую «дочку» банка. В частности, речь идет о запрете на выдачу новых и продления существующих кредитов, а также прием новых срочных депозитов.
Как отмечает Reuters, этот судебный процесс длится уже четыре месяца. Ограничения, которые оспаривает UniCredit, ЕЦБ ввел еще в конце апреля, а в июне банк обратился в Суд ЕС общей юрисдикции с требованием снять запрет.
Ранее главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел сказал в интервью Financial Times, что банк вряд ли сможет полностью прекратить работу в России. По его словам, UniCredit сократил активность своей российской «дочки», но не желает потерять российских клиентов, продав компанию по заниженной цене.
Весной европейский регулятор усилил давление на банки, продолжающие работать в России, чтобы допустить их попадание под вторичные санкции США. Ранее угроза попадания в американские санкционные списки заставила ограничить работу с российскими клиентами банки Китая, Турции и стран Центральной Азии.