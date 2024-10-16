СМИ: в Украине может появиться западная военная база

Украина может предложить разместить у себя иностранную военную базу для сдерживания России. Такой пункт может содержаться в тайном приложении к «плану победы» Владимира Зеленского, считает военный обозреватель Павел Аксенов. Его комментарий приводит Би-би-си.

Зеленский представил «план победы» в ходе выступления в Верховной Раде (парламент Украины). Зеленский уже показывал этот план во время своей поездки в США в конце сентября, однако он не был представлен публике официально. План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений, которые уже получили некоторые западные союзники Украины.

Аксенов обратил особое внимание на третий пункт плана, он касается сдерживания и защиты от военной угрозы со стороны России. К этому пункту прилагается тайное приложение, которое уже передали лидерам США, Британии, Франции, Италии и Германии. В этом пункте Зеленский предлагает разместить на территории Украины «комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет». Получившие тайное приложение страны могут его обеспечить, предполагает Би-би-си.

Зеленский не уточняет, что именно он имеет в виду под «неядерным пакетом». Аксенов преположил, что речь может идти об открытии военной базы на территории Украины, на которой будет размещен иностранный контингент. Военный обозреватель объясняет, что удар по такой базе будет считаться нападением на другое государство.

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Под «сдерживанием» Зеленский также мог иметь в виду размещение новых систем вооружений в Украине. По мнению Аксенова, это могут быть системы противоракетной обороны дальнего действия. Кроме того, Украина может получить баллистические и крылатые ракеты, которые в теории могли бы достигнуть удаленные области России.

Аксенов добавил, что в третьем пункте речь также может идти о «мощных» вооруженных силах, которые могут «дать отпор» широкомасштабному нападению. Он допускает и другие варианты, детали которых Киев пока не разъяснил. Би-би-си считает, что в третьем пункте Украина предлагает своим партнерам предоставить ей гарантии безопасности путем физического присутствия западных военных.

«Российское руководство агрессивно действует только тогда, когда убеждено, что не получит адекватного разрушительного ответа. Когда Россия знает, что ответ будет, и понимают, какой это будет ответ, они выбирают переговоры и стабильное сосуществование даже со стратегическими противниками», — заявил Зеленский во время своего выступления в парламенте.

В первом пункте «плана победы» Зеленского прописано приглашение Украины в НАТО «сейчас». Второй пункт затрагивает оборону, в том числе Зеленский предлагает продолжить операции на территории России и снять ограничения на удары по российским областям. Четвертый пункт регламентирует экономическое развитие Украины, а пятый — действия ВСУ после окончания войны.