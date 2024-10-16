СМИ: Европа оказалась бессильна перед гипотетическим вторжением России

Европейские армии не готовы отразить военное вторжение в России без помощи вооруженных сил США. Долгое время Европа недостаточно вкладывалась в свою обороноспособность, что привело к ее незащищенности. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Европа полагается на Вашингтон в таких важных областях, как противовоздушная и противоракетная оборона. Само вооружение стран НАТО не универсально: незначительные различия в конструкции 155-мм артиллерийских снарядов делают их несовместимыми с оружием союзников.

Ведущие военные державы в Европе — Франция и Великобритания. Но их армии сильно сократились со времен окончания Холодной войны. Армия Франции насчитывает 203 850 человек на 2024 год — это на 56% меньше, чем было в 1990 году. К 2025 году численность британской армии может сократиться до 73 тысяч солдат. Тем не менее европейская армия может значительно пополниться за счет 80 тысяч военнослужащих США, которые размещены на европейском континенте.

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Большинство военных командиров в Европе никогда не планировали крупномасштабные операции с участием армии сразу нескольких стран — а это придется делать, если на Европу нападут. Как уточняет Bloomberg, обычно национальные армии европейских стран НАТО опираются на США в вопросах командования и координации действий.

Другая проблема кроется в недостаточной оснащенности европейских армий. Страны-члены НАТО сократили количество военной техники со времен окончания Холодной войны. Например, с 1994 года Испания лишилась 47% своих бронированных машин и 23% боевых кораблей. Франция потеряла порядка 67% боевых самолетов и 53% подводных лодок.

Аналитик британского Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилл уверен, что успех в наземной войне Европы с Россией будет зависеть от доминирования в воздухе. Для этого нужно учиться обходить российские системы ПВО, которые умеют сбивать вражеские самолеты и вертолеты. Bloomberg уточняет, что только американская армия способна подавлять российские средства ПВО, так как в американской армии есть достаточное число высококвалифицированных пилотов, которые могут управлять малозаметными самолетами по типу F-35.

Президент Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль ранее сообщил, что Владимир Путин готовится к военному столкновению со странами НАТО к концу десятилетия. По словам Каля, Германия уже сейчас находится «в прямом конфликте» с Россией из-за активной помощи украинской армии. Тем временем источники Bloomberg, знакомые с планами Североатлантического альянса, называют прогнозы о начале войны России и НАТО «паникерскими настроениями».