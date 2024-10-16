СМИ: Международная группа по борьбе с отмыванием денег рассмотрит включение России в черный список

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) может включить Россию в черный список. Этот вопрос организация рассмотрит 22 октября, пишет американское издание Politico, ссылаясь на конфиденциальный документ.

В нем говорится, что внесения России в список стран высокого риска добивается Украина. Для этого Киев представляет соответствующие доказательства внутреннему органу FATF, который занимается оценкой стран для включения в перечень.

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В списке стран с высокого риска FATF вносит государства «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска. Кроме черного, также существует серый список FATF. В него попадают страны, которые имеют слабый режим борьбы с отмыванием, но «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков.

В черном списке FATF пока находятся лишь три государства — Северная Корея, Иран и Мьянма. В сером списке — 21 страна, в частности, Болгария, Йемен, Мали, Сирия и Филиппины.

По данным Politico, среди аргументов, которые приводит Украина в пользу включения России в черный список, ее «тесное финансовое и военное сотрудничество» с уже находящимися в нем странами — Северной Кореей и Ираном.

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Членство России в FATF организация приостановила в феврале 2023 года в связи с российским вторжением в Украину. В то же время вопрос о включении России в черный список так и не был рассмотрен.

Приостановку членства России в FATF глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина называла политически мотивированным решением. На ПМЭФ-2023 она заявила, что «нет никаких объективных оснований для исключения» России из FATF.