Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке

Казахстанская федерация футбола (КФФ) оштрафовала главного тренера сборной страны Станислава Черчесова на 738 тысяч тенге (около 150 тысяч рублей) за шутку про казахский язык во время пресс-конференции после матча Лиги наций, в котором сборная Казахстана проиграла команде Словении со счетом 0:1. Об этом сообщают Tengri Sport и ТАСС.

Один из журналистов задал Черчесову вопрос на казахском языке. Тренер обратил внимание, что на журналисте была форма французского клуба «Пари Сен-Жермен». «Ты по-французски сейчас говоришь?» — спросил в ответ Черчесов, после чего ему помогли с переводом заданного журналистом вопроса.

Помочь людям с лимфомой и лейкозом стало проще Теперь стать донором костного мозга почти так же легко, как сдать кровь. Это не больно, не страшно и может спасти жизни Общество 4 минуты чтения

На инцидент обратили внимание в Министерстве туризма и спорта и потребовали от КФФ объяснений. Там заявили, что Черчесов с уважением относится к казахскому языку и культуре страны, а сказанное им на пресс-конференции было шуткой.

«Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф», — заявил глава федерации Адлет Барменкулов.

К 2100 году в России будет меньше 100 миллионов человек Борьба с ЛГБТ, чайлдфри и абортами только усугубляет ситуацию. Вот как можно было бы замедлить сокращение населения Общество 10 минут чтения

Пресс-служба КФФ также заявила, что Черчесов активно учит казахский язык, однако, как пишет Tengri Sport со ссылкой на репетитора тренера Каната Тасибекова, он посетил лишь одно занятие.

«По процессу обучения сказать пока особо нечего. У нас со Станиславом Саламовичем было лишь одно занятие. Люди должны понять, тренер все свое время уделяет футболу, это его основной род деятельности, поэтому времени на все остальное у него мало», — рассказал Тасибеков.

Как отмечает РБК, ранее Черчесов уже уже попадал в скандал из-за незнания казахского языка. Так, в июне этого года ему тоже задали вопрос на казахском, на что Черчесов предложил ответить по-осетински.