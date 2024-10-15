Власти Праги запретили «барные туры»

Городской совет Праги запретил ночные туры по питейным заведениям, организованные туристическими агентствами, пишет британская газета The Guardian. По данным издания, таким образом власти надеются привлечь в чешскую столицу «более культурных» туристов.

«Проведение экскурсий [по барам] с 22:00 до 6:00 будет запрещено», — сообщил журналистам заместитель мэра Праги Зденек Гржиб. Другой вице-мэр чешской столицы Иржи Поспишил пояснил, что власти города хотят привлечь туда «более культурного, более состоятельного туриста, а не того, кто приезжает на короткое время только для того, чтобы напиться».

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Глава Чешской ассоциации отелей и ресторанов Вацлав Старек приветствовал решение мэрии. «Поездки в центр в поисках пива стали проблемой для местных жителей и других туристов. Я не думаю, что это повредит нашим продажам. Никому не запретят ходить в паб, но эти ночные организованные походы по пабам нам не нужны», — сказал он

Издание отмечает, что Прага давно стала популярным местом для любителей пива и проведения мальчишников, особенно среди туристов из Великобритании. Благодаря иностранным любителям пива Чехия уже много лет сохраняет статус мирового лидера по потреблению этого напитка. Как пишет Guardian, этому способствуют низкие цены — во многих заведениях Праги местное пиво продают дешевле воды.

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Ранее власти другой европейской столицы — Амстердама — запустили рекламную кампанию, цель которой отвадить определенную категорию туристов, а именно британскую молодежь. Рекламу со слоганом «держитесь подальше» поисковики выдают при таких запросах, как «мальчишник в Амстердаме», «дешевый отель в Амстердаме» и «поход по пабам в Амстердаме».

В рекламных сообщениях описываются возможные последствия чрезмерного употребления алкоголя и наркотиков — штрафы, уголовная ответственность, госпитализация и и необратимый ущерб здоровью.