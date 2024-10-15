Дворник воспользовался сходством с Киану Ривзом и изнасиловал нескольких женщин

Дворник из Рима Убальдо Мануали воспользовался своим сходством с актером Киану Ривзом, чтобы познакомиться с тремя женщинами, подмешать им наркотики, изнасиловать и снять порнографические видео. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Итальянский суд приговорил его к девяти годам и 10 месяцам тюрьмы по обвинению в тяжком сексуальном насилии и незаконном распространении откровенных изображений сексуального характера.

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Как пишет издание, в ходе расследования было установлено, что Мануали познакомился с тремя женщинами в интернете и убедил их встретиться с ним лично. Всего у мужчины обнаружили шесть разных аккаунтов. Его жертвы рассказали, что он хвастался своим сходством с голливудским актером.

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Daily Mail отмечает, что Мануали приглашал женщин к себе домой, где без их ведома посыпал им снотворное. Когда жертвы теряли сознание, мужчина их насиловал, а снятые видео отправлял своим друзьям.

Следователи изъяли все мобильные телефоны и ноутбуки Мануали и обнаружили, что он сохранил не только сообщения от женщин, но также фотографии и видеозаписи, сделанные в те ночи.

«Это как будто двойное насилие. А Мануали ослеплен полученным сексуальным результатом, своим удовлетворением», — утверждает прокурор Микеле Адрагна.

Расследование начали в январе этого года после обращения в полицию одной из жертв мужчины Стефании Лоцци. Каждый раз, когда мы встречались, он хвастался мне, что у него была тысяча женщин. Он был одержим своей красотой, хотел показать себя», — рассказала Лоцци.

После оглашения приговора, как отмечает Daily Mail, Мануали заявил, что будет подавать апелляцию и добавил, что, по его мнению, он «ничего не делал».