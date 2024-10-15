Трамп танцевал на предвыборном митинге вместо разговора о политике

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в течение 40 минут слушал свои любимые песни и танцевал под них на предвыборном митинге после того, как двое зрителей потеряли сознание, вероятно, из-за жары. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, митинг проходил в крытом пространстве, и после того, как двум его участникам стало плохо, Трамп попросил включить кондиционер. В ответ на это модератор мероприятия, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм пошутила, о высоком уровне инфляции. «Наверное, они не могут себе этого позволить при такой экономике», — заявила Ноэм.

Природа перестала справляться с экологическим ущербом человека Это оказалось сюрпризом для ученых, которые теперь прогнозируют, что необратимые климатические изменения произойдут гораздо раньше Мир 5 минут чтения

Трамп, как пишет издание, решил сменить тактику и предложил больше не задавать ему никаких вопросов. «Давайте просто послушаем музыку. Давайте сделаем из этого музыку. Кому, черт возьми, хочется слышать вопросы, верно?» — добавил кандидат в президенты.

После этого организаторы запустили плей-лист из девяти песен, в который вошли It’s A Man’s Man’s Man’s World Джеймса Брауна, Y.M.C.A. группы Village People, Ave Maria в исполнении Лучано Паваротти и другие. Во время звучания песен Трамп находился на сцене, подпевая и пританцовывая под музыку.

Миллиардер против Один из богатейших людей Сибири выступает против войны, поддерживает оппозиционеров и продолжает жить и работать в России Политика 13 минут чтения

«Те два человека, которые упали в обморок, — патриоты. Мы их любим. И благодаря им у нас появилась отличная музыка, верно?» — заявил Трамп после прослушивания треков.

Как пишет The Guardian, поведение Трампа вызвало недоумение среди противников кандидата и обсуждение в соцсетях. «Надеюсь, он в порядке», — написала Камала Харрис, оппонент Трампа по предвыборной гонке, на своей странице в соцсети Х.

Ранее стало известно, что шведская группа ABBA потребовала от Трампа прекратить использовать ее песни в своей предвыборной кампании. До этого с таким же требованием выступили The Rolling Stones, Aerosmith, Селин Дион, Брюс Спрингстин, Рианна, Адель и другие.