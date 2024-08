Команда Селин Дион раскритиковала Трампа за несанкционированное использование саундтрека к «Титанику»

Команда Селин Дион раскритиковала кандидата в президенты США Дональда Трампа за использование без разрешения песни My Heart Will Go On на предвыборном митинге. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, сторонники Трампа исполнили песню, ставшую главной темой фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона 1997 года, перед выходом кандидата в президенты США на сцену на митинге в Бозмене, штат Монтана.

«Команда менеджеров Селин Дион и ее звукозаписывающий лейбл Sony Music Entertainment Canada Inc. узнали о несанкционированном использовании видео, звукозаписи, музыкального исполнения и образа Селин Дион, исполняющей песню My Heart Will Go On, на предвыборном митинге Дональда Трампа <...> Такое использование ни в коем случае не является санкционированным, и Селин Дион не одобряет ни это, ни любое другое подобное использование [своих песен]», — сообщается в посте на странице Селин Дион в соцсети Х.

Би-би-си отмечает, что это не первый случай, когда на митингах Трампа звучат песни известных исполнителей без согласования с ними. К примеру, канадский певец Нил Янг также выступал против использования Трампом его песен, а в 2020 году Rolling Stones пригрозили ему судебным иском после того, как песня You Can't Always Get What You Want прозвучала на политическом митинге в Талсе, штат Оклахома.

Кроме того, Оззи Осборн и его супруга Шэрон направили Трампу уведомление, запрещающее ему использовать музыку группы Black Sabbath в предвыборных видеороликах в 2019 году.

В то же время, как отмечает Би-би-си, Трамп не единственный политик, подвергшийся критике со стороны артистов за использование песен во время предвыборных митингов.

В прошлом году рэпер Эминем попросил будущего кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами прекратить использовать его песни, а лидер группы The E Street Band Брюс Спрингстин раскритиковал президента Рейгана за то, что тот планировал использовать песню Born in the USA в своей предвыборной кампании 1984 года.

