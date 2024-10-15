Доказана эффективность нового подхода к лечению рака шейки матки

Ученые подтвердили эффективность модифицированного подхода к лечению местно-распространенного рака шейки матки, который снижает риск смерти на 40% по сравнению со стандартной терапией. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Lancet.

Исследование проводилось с 8 ноября 2012 года по 17 ноября 2022 года. В течение этого времени ученые пытались выяснить поможет ли индукционная (предварительная) химиотерапия перед началом курса химиолучевой терапии сократить случаи рецидивов и смертей у пациентов с раком шейки матки, который еще не выходил за пределы таза.

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В ходе испытания были отобраны 500 женщин из Великобритании, Мексики, Индии, Италии и Бразилии, которым рандомно назначили разный курс лечения рака шейки матки. В обеих группах химиолучевая терапия включала внешнюю лучевую терапию с еженедельным приемом цисплатина в течение пяти недель и брахитерапию. При этом одна из групп перед этим прошла шестинедельный курс химиотерапии с карбоплатином и паклитакселом.

Согласно результатам третьего этапа клинических испытаний, проведенных под руководством Университетского колледжа Лондона, эта модификация метода лечения снизила относительный риск смерти от рака среди женщин на 40%, а риска рецидива рака на 35% в течение как минимум пяти лет.

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«Это самое большое достижение с момента внедрения химиолучевой терапии в 1999 году. Каждое улучшение выживаемости онкобольных пациентов имеет большое значение, особенно если лечение хорошо переносится и проводится в течение короткого времени. Это позволяет женщинам быстро вернуться к привычной жизни», — сказала изданию ведущая исследовательница Мэри Маккормак.

Ученые отмечают, что результаты опровергают мнение о том, что индукционная химиотерапия негативно сказывается на результатах лечения онкобольных пациентов.

По данным ВОЗ, рак шейки матки занимает четвертое место по распространенности среди онкологических заболеваний у женщин по всему миру. Каждый год регистрируется примерно 660 тысяч новых случаев заболевания и 350 тысяч случаев смерти.