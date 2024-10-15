Провластные СМИ сообщили об отъезде Макса Коржа из Беларуси из-за угрозы преследования

Подконтрольный МВД Беларуси телеграм-канал сообщил, что певец Макс Корж уехал из страны после того, как ему «вежливо позвонили» и вызвали в милицию «для беседы». Об этом пишет «Осторожно, новости», не указывая названия связанного с силовиками телеграм-канала.

По данным телеграм-канала, Корж «в ужасе сдрыснул из страны» из-за обвинений в участии в протестах, поддержке украинской армии и выступлениях с бело-красно-белым флагом, который стал символом протеста после масштабных митингов в 2020 году.

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«Неужели он думает, что если бы была цель его задержать и устроить “маски-шоу”, то этого бы не сделали? Малый совсем не повзрослел, поэтому в следующий раз разговор будет коротким», — цитирует пост беларуское издание «Зеркало».

По мнению близкого к силовикам телеграм-канала, Корж «участвовал в протестах, но в какой-то момент призвал свою аудиторию разойтись и не хулиганить». В тот момент певцу это якобы «зачлось, и его никто особо не трогал», — передает сообщение «Зеркало».

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Как пишет издание со ссылкой на телеграм-канал, на Коржа в последнее время «поступил ряд жалоб», которые не помешали ему продолжать приезжать в Минск и снимать новые клипы.

Летом 2022 года Корж сообщил об отмене своих концертов в России, Украине и Беларуси, объяснив это тем, что он не может петь «про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются». С тех пор он не приезжал в Россию.

Как отмечает «Осторожно, новости», телеграм-канал, опубликовавший пост об отъезде Коржа, регулярно выкладывает видео, на которых граждан Беларуси заставляют извиняться за участие в протестах и критику властей страны. По данным «Осторожно, новости», телеграм-канал не скрывает своей связи с силовиками, а беларуские журналисты утверждают, что он подконтролен ГУБОПиК (Главному управлению по борьбе с организованной преступностью и коррупцией).