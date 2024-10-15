Лишенного зарплаты после обвинений в изнасиловании футболиста содержали его сокомандники

Бывший защитник футбольного клуба «Манчестер Сити» французский игрок Бенжамен Менди жил на деньги, одолженные у сокомандников, после того как клуб перестал выплачивать ему зарплату из-за обвинений в сексуализированном насилии. Об этом, как пишет британская газета The Guardian, сам футболист рассказал в суде по трудовым правам Манчестера, куда он обратился с иском на 11,5 миллиона фунтов стерлингов (около 15 миллионов американских долларов).

По его словам, после того как его обвинили в изнасиловании и домогательствах в 2021 году, клуб перестал платить ему положенную по контракту зарплату — 500 тысяч фунтов стерлингов в месяц, а также предусмотренные соглашением бонусы.

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В результате у Менди «очень быстро кончились деньги», и он был вынужден обратиться за помощью к своим одноклубникам. На призыв о помощи откликнулись Рахим Стерлинг, Бернарду Силва и Рияд Марез, которые одалживали деньги Менди для оплаты юридических услуг, алиментов и повседневных потребностей.

По словам Менди, клуб не выплачивал ему зарплату, когда он находился под стражей с августа 2021 года по январь 2022 года, а затем с декабря 2022 года по январь 2023 года. Тогда футболист снова оказался в заключении из-за того, что нарушил условия освобождения под залог, организовав несколько вечеринок.

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В суде футболист заявил, что главный футбольный операционный директор «Сити» Омар Беррада заверил агента Менди, что тот получит свою невыплаченную зарплату, как только с него снимут обвинения.

В январе 2023 года Менди оправдали, однако руководство клуба заявило, что не обещало выплатить ему зарплату за время вынужденного простоя. Тогда в ноябре 2023 года футболист подал в суд, требуя выплатить ему 11,5 миллиона фунтов стерлингов. Как ожидается, решение по этому иску будет вынесено в течение следующих нескольких дней.