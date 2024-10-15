Google впервые купит ядерные реакторы

Google заключила «первую в мире» сделку на покупку ядерной энергии у калифорнийской компании Kairos Power. В корпорации это объяснили растущим использования искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, Google заказала шесть или семь малых ядерных реакторов (SMR), первый из которых должен быть построен к 2030 году, а остальные — к 2035 году.

Компания, как пишет издание, надеется, что сделка обеспечит низкоуглеродное решение для питания центров обработки данных, которые требуют больших объемов электроэнергии.

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В свою очередь, Kairos Power заявила, что атомная энергетика обеспечивает «чистый, круглосуточный источник энергии, который может помочь нам надежно удовлетворить потребности в электричестве».

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«Энергосистема нуждается в новых источниках электроэнергии для поддержки технологий искусственного интеллекта, которые способствуют крупным научным достижениям, улучшению услуг для бизнеса и клиентов, а также повышению национальной конкурентоспособности и экономического роста», — рассказал Майкл Террелл, старший директор по вопросам энергетики и климата в Google.

The Guardian пишет, что расположение новых станций Google и финансовые детали соглашения не раскрываются. В общей сложности компания получит около 500 мегаватт энергии.

Издание отмечает, что небольшие ядерные электростанции заводского изготовления призваны сократить перерасход средств и задержки, часто возникающие при строительстве более крупных станций. В то же время некоторые эксперты утверждают, что SMR будут слишком дорогими, поскольку они не смогут достичь такой же экономии за счет масштаба, как более крупные станции.