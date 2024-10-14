Последствия вакцинации от коронавируса вынудили мужчину досрочно выйти на пенсию

Житель города Ома в Северной Ирландии в 2021 году получил бустерную дозу вакцины Pfizer. Спустя несколько дней у него онемела правая сторона лица и начались сильные боли. Врачи заявили, что это последствия полученной вакцины, а мужчина говорит, что ему становится хуже с каждым днем и он с трудом передвигается, пишет Би-би-си.

Ларри Лоу был здоров, занимался спортом, играл в рок-группе на гитаре и записывал альбомы. Он работал преподавателем в колледже. «Теперь это всего лишь воспоминание», — говорит он.

Все изменилось 15 декабря 2021 года, когда Лоу получил вакцину от коронавируса. Тогда ему было 54 года. «Я потерял чувствительность на лице, зубах, носу, языке, глазу в правой части головы», — сказал он.

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Позднее симптомы распространились по всему телу и боли стали усиливаться.

В лондонской больнице Гая и Святого Томаса мужчине сказали, что вакцина «была распознана организмом как токсин, и это стало причиной проблем». «Консультанты сказали мне, что вакцина убила нерв с правой стороны моего лица, и вероятность того, что я когда-либо восстановлюсь, крайне мала», — поделился он.

Междисциплинарная комиссия больницы в мае 2023 года подтвердила, что появление симптомов может быть связано с введением вакцины от COVID-19».

В апреле 2024 года консультант-невролог из медицинской организации Southern Health Trust поставил мужчине диагноз болезненная невралгия тройничного нерва, основной причиной которого он назвал вакцину от коронавируса. У Лоу также развилась невропатия мелких волокон, которая по словам консультанта, «также является одним из неврологических проявлений после вакцинации».

«Мне тяжело думать о том, что со мной произойдет в течение следующих 10 лет. За три года болезнь уничтожила меня, и мне становится только хуже», — сказал мужчина. Он поделился, что невропатия мелких волокон поразила все его тело от пальцев рук до кончиков пальцев ног.

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Из-за болезни у него также развилась сухость глаз. Он вынужден носить солнцезащитные очки в помещении и на улице из-за чувствительности к свету.

«У меня такое чувство, будто что-то сжимает мою голову с двух сторон», — сказал он.

Мужчина был вынужден выйти на пенсию по медицинским показаниям. Лоу поделился, что никогда не был противников вакцин, однако теперь считает, что ему вкололи дозу и бросили «гнить». Тем не менее он благодарен всем медикам, которые «перепробовали все», чтобы ему помочь.

В компании-производителе вакцин Pfizer заявили, что безопасность пациентов является их главным приоритетом, и они очень серьезно относятся к сообщениям о побочных эффектах.

Профессор европейского общественного здравоохранения в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Мартин Макки сказал, что вакцины были «крайне необходимы» для того, чтобы общество смогло пережить пандемию. По его словам, уровень смертности в мире значительно снизился после того, как вакцины стали доступными. Макки отметил, что такой сильный побочный эффект, как у Лоу, встречается «крайне редко».

Агентство общественного здравоохранения Северной Ирландии (PHA) заявило, что преимущества вакцин в борьбе с COVID-19 и болезнями, вызванными коронавирусом, значительно перевешивают любые известные на данный момент побочные эффекты у пациентов.

«Наиболее распространенные побочные эффекты вакцины от COVID-19 носят легкий характер и проходят в течение недели. Как и в случае со всеми вакцинами и лекарствами, безопасность вакцины от COVID-19 постоянно контролируется», — сказала заместитель директора по общественному здравоохранению в PHA доктор Луиза Херрон.

По данным Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA), вакцинация является наиболее эффективным способом снижения смертности и борьбы с тяжелыми заболеваниями, вызванными коронавирусом.