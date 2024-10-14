В Японии появились тематические службы такси с водителями-телохранителями и хоррор-поездками

Водители такси японской компании Sanwa Koutsu за дополнительную плату в 34 доллара начали притворяться телохранителями и ниндзя. Об этом сообщает South China Morning Post.
Как пишет издание, таксисты одеваются в черные костюмы с солнцезащитными очками подобно телохранителям в голливудских фильмах. Они сопровождают пассажира с каменными лицами и на протяжении поездки делают вид, что общаются со «штабом» службы безопасности с помощью беспроводных устройств в такси, сообщая о маршруте.
Когда пассажиры выходят из машины, «телохранитель» достает водяные пистолеты и якобы пуленепробиваемый портфель, чтобы защитить своих пассажиров, имитируя сценарий снайперской атаки. Некоторые водители надевают одежду ниндзя и носят с собой сюрикены или метательные звезды.
Представитель Sanwa Koutsu отметил, что водители-ниндзя предоставляют услуги трансфера из аэропорта. «Мы уверены, что туристы, прилетающие в Японию, будут рады увидеть ниндзя, ожидающих их в аэропорту», — добавили в компании.
South China Morning Post отмечает, что такие поездки ориентированы на иностранных туристов, интересующихся культурой Японии. Пассажиры также могут заказать такси в стиле хоррор.
Кроме того, служба такси Sride запустила проект Sadako Taxi, в рамках которой на заднее стекло автомобиля транслируются видеоролики о Садако Ямамура — персонаже из японского фильма ужасов «Звонок».
Также компания Sanwa Koutsu запустила специальный сервис Kuroko, водители которого не разговаривают с пассажирами. Они соблюдают полную тишину во время поездки и обмениваются с пассажирами записками. Такая услуга стоит 37 долларов.