EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В Японии появились тематические службы такси с водителями-телохранителями и хоррор-поездками

2 минуты чтения 14.10.2024

Водители такси японской компании Sanwa Koutsu за дополнительную плату в 34 доллара начали притворяться телохранителями и ниндзя. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, таксисты одеваются в черные костюмы с солнцезащитными очками подобно телохранителям в голливудских фильмах. Они сопровождают пассажира с каменными лицами и на протяжении поездки делают вид, что общаются со «штабом» службы безопасности с помощью беспроводных устройств в такси, сообщая о маршруте.

После операции на голове мне пришлось осваивать профессию заново
После операции на голове мне пришлось осваивать профессию заново
Я всю жизнь зарабатывал с помощью своего мозга, но из-за опухоли вынужден учиться во второй раз
Общество12 минут чтения

Когда пассажиры выходят из машины, «телохранитель» достает водяные пистолеты и якобы пуленепробиваемый портфель, чтобы защитить своих пассажиров, имитируя сценарий снайперской атаки. Некоторые водители надевают одежду ниндзя и носят с собой сюрикены или метательные звезды.

Популярный ведущий музыкальных и детских передач много лет насиловал детей
Популярный ведущий музыкальных и детских передач много лет насиловал детей
На работе решили не поднимать эту тему, пока он был жив
Криминал13 минут чтения

Представитель Sanwa Koutsu отметил, что водители-ниндзя предоставляют услуги трансфера из аэропорта. «Мы уверены, что туристы, прилетающие в Японию, будут рады увидеть ниндзя, ожидающих их в аэропорту», — добавили в компании.

South China Morning Post отмечает, что такие поездки ориентированы на иностранных туристов, интересующихся культурой Японии. Пассажиры также могут заказать такси в стиле хоррор.

Кроме того, служба такси Sride запустила проект Sadako Taxi, в рамках которой на заднее стекло автомобиля транслируются видеоролики о Садако Ямамура — персонаже из японского фильма ужасов «Звонок».

Также компания Sanwa Koutsu запустила специальный сервис Kuroko, водители которого не разговаривают с пассажирами. Они соблюдают полную тишину во время поездки и обмениваются с пассажирами записками. Такая услуга стоит 37 долларов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

После операции на голове мне пришлось осваивать профессию заново
Общество
После операции на голове мне пришлось осваивать профессию заново
Я всю жизнь зарабатывал с помощью своего мозга, но из-за опухоли вынужден учиться во второй раз
12 минут чтения
Популярный ведущий музыкальных и детских передач много лет насиловал детей
Криминал
Популярный ведущий музыкальных и детских передач много лет насиловал детей
На работе решили не поднимать эту тему, пока он был жив
13 минут чтения
Мы спасли бельчонка, и он показал нам настоящий хаос
Общество
Мы спасли бельчонка, и он показал нам настоящий хаос
Белку невозможно контролировать, она постоянно что-то ворует и прячет. Мы очень рады, хоть и прокачали терпение на максимум
12 минут чтения
Тюремная камера или люкс-отель?
Интернет и мемы
Тюремная камера или люкс-отель?
Определите, где задерживаются по своей воле, а где — по решению суда, в тесте «Холода»
1 минута чтения
Впервые в мире целая страна запретит продажу бензиновых и дизельных авто
Мир
Впервые в мире целая страна запретит продажу бензиновых и дизельных авто
Норвегия переходит на электрокары за счет владельцев обычных машин. Поможет ли это остановить изменение климата?
9 минут чтения
Любовь тоже может стать зависимостью
Общество
Любовь тоже может стать зависимостью
Это разрушает жизни и приводит к нездоровым отношениям. Вот как люди справляются с этим