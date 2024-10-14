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Мир

Систему проверки демократических стандартов в ЕС назвали слишком позитивной и неэффективной

2 минуты чтения 14.10.2024

Liberties, ведущая европейская сеть гражданских свобод, сочла ежегодный аудит демократических стандартов, проводимый Европейской комиссией по всему блоку, чрезмерно позитивным и неэффективным, поскольку он не связан с каким-либо механизмом принудительного исполнения демократических принципов. Об этом сообщает The Guardian. 

Как пишет издание, Еврокомиссия начала предоставлять отчеты о демократических стандартах пять лет назад, назвав их главным средством против отклонения от демократических норм, включая коррупцию, нападения на независимые СМИ и судебную систему по всему союзу.

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Однако Liberties указала на несколько «существенных недостатков» отчета и добавила, что для того, чтобы Еврокомиссия могла поддерживать верховенство закона в блоке, необходимы «быстрые и решительные действия».

Один из экспертов сети Виктор Казай считает, что доклад «полезен в качестве мониторинга», но он «совершенно неэффективен как инструмент правоприменения», поскольку в нем нет связи с механизмами санкций.

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В сети отметили, что исполнительная власть ЕС рисует «слишком радужную картину» прогресса и влияния своих рекомендаций на развитие европейских стран. Как утверждает Liberties, в отчете сказано, что за 2023 год было выполнено 68% рекомендаций по обеспечению правопорядка. 

Однако, по данным сети, часть из указанных реформ были анонсированы европейскими правительствами ранее или еще не были завершены и оценены. В связи с этим Liberties заявила, что только 19% рекомендаций 2023 года были выполнены. 

В организации подчеркнули, что в тех странах, где правовое регулирование находится в упадке (например, в Болгарии, Венгрии, Мальте, Польше и Румынии), рекомендации ЕС были «полностью или частично проигнорированы» в 2023 году.

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