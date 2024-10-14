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Мир

Россия нашла успешный способ обойти западные санкции на нефть

2 минуты чтения 14.10.2024

Россия успешно обходит санкции на продажу нефти благодаря развитому «теневому флоту». Это позволяет Кремлю и дальше зарабатывать деньги с энергоресурсов на продолжение войны в Украине. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, Россия потратила 10 миллиардов долларов на развитие так называемого «теневого флота» — танкеров, на которых не распространяются ограничения, так как они не имеют никаких маркировок. Некоторые из судов везут нефть в Китай и Индию.

Издание приводит данные аналитиков Киевской школой экономики, которые проанализировали влияния ограничений спустя почти два года после введения потолка цен на российскую нефть. Они пришли к выводу, что почти 70% нефтяных поставок перевозят на «теневых танкерах».

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Аналитики в сфере энергетики рассказали, что судоходные компании не выступают против схем по обходу санкций. Например, они регистрируют суда в тех странах, которые не присоединились к ограничению цены на нефть. Санкции ввели в основном страны Запада — Евросоюз и «Большая семерка».

При этом украинские аналитики предупредили об опасности теневого флота России. Они рассказали о нескольких случаях, когда российские танкеры почти садились на мель и сталкивались друг с другом. Это все могло привести к крупным разливам нефти, однако пока что такого не происходило.

«Впереди нас ждет крупная катастрофа, а расходы на очистку составят миллиарды», — заключили аналитики Киевской школой экономики.

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что в США ожидали, что Владимир Путин найдет способ обойти ограничения. Он указал, что России пришлось потратить миллиарды долларов для этой цели. При этом цены на российские энергоресурсы все еще остаются низкими, утверждает он.

Еще в апреле издание Financial Times отмечало, что западные санкции на российскую нефть перестали работать именно благодаря «теневому флоту». Глава специального комитета британского Казначейства Харриет Болдуин отметила, что западные санкции не работают так, как они задумывались, и российская экономика все равно станет одной из сильнейших в мире по итогами 2024 года.

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