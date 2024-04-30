В Великобритании заявили о провале санкций против России

Санкции, введенные Западом против России, не работают так, как это задумывалось. Об этом в интервью газете Financial Times сказала глава специального комитета британского Казначейства Харриет Болдуин, напомнив, что по прогнозу МВФ российская экономика станет одной из сильнейших в мире по итогам года.

«Самым серьезным является то, что эти деньги поступают в их оборонный бюджет <...>, будут использоваться для ударов по украинцам», — подчеркнула она.

По словам Болдуин, чем дольше действую санкции против России, «тем больше способов люди находят, чтобы их обойти, и совершенно очевидно, что структура торговли меняется именно для этого». Она заявила, что для борьбы с нарушением наложенных на Россию ограничений нужны строгие меры.

Как отмечает FT, не работает в том числе одно из самых главных санкций — ограничение нефтяного экспорта из России. Обойти это ограничение Кремлю позволил созданный им «теневой флот» нефтетанкеров. Ранее российские власти открыто заявляли, что ищут и находят пути обхода санкций. «Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков», — говорил по этому поводу пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

В то же время представители американской администрации продолжают утверждать, что санкции против России работают. Так, по словам помощника госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатта, наложенные на Россию ограничения призваны сократить ее доходы от нефтегазового экспорта, но так чтобы это не вызвало дестабилизацию мирового энергетического рынка.

Примером работающих санкций Пайатт назвал ограничения против проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», а свидетельством того, что это работает, по его мнению, стало недовольство, «проявившееся в Москве в ответ на эти санкционные действия».

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