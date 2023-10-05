Санкции Запада против российской нефти перестали работать

Россия успешно преодолела санкции Запада, касающиеся нефти, — ценовой потолок, установленный «большой семеркой» в конце 2022 года, больше не работает. Добиться успехов российским властям помогли союзники из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), совместные действия которых разогнали цены на нефть почти до 100 долларов за баррель. Западные санкции оказались недостаточно эффективными ввиду скромных производственных мощностей — только США и Канада обладают сопоставимыми с членами ОПЕК нефтегазовыми отраслями. Для США рост цен на нефть и вовсе тревожный звоночек в преддверии президентских выборов, ведь именно он спровоцировал резкий скачок инфляции в западных странах и подкосил рейтинги Джо Байдена в прошлом году. Однако против России может сыграть состояние мировой экономики, которая нового роста цен на нефть может и не выдержать. Нефтяное противостояние — в материале «Холода».

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Россия продолжает успешно давить на мировой нефтяной рынок вместе с ОПЕК+. По итогам прошедшего 4 октября заседания Министерского мониторингового комитета картеля его члены подтвердили необходимость сохранения сниженных квот добычи нефти до конца 2024 года. Представители стран, входящих в ОПЕК, по-прежнему настаивают, что подобная политика необходима для балансировки спроса и предложения на нефтяном рынке. Действия ОПЕК+ выгодны России: планомерное сокращение добычи странами картеля — основная причина роста нефтяных котировок в 2023 году. Россия также вносит вклад в это — до конца 2023 года она добровольно сокращает экспорт на 300 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК и ОПЕК+ — в чем разница? Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) образовалась в в 60-х годах прошлого века. В нее входят крупнейшие страны по доказанным запасам нефти, на которых приходится примерно 2\3 всех мировых запасов. Движущей силой ОПЕК считается Саудовская Аравия, королевство — мировой лидер по объемам добычи нефти, в настоящий момент уступает только США и России. ОПЕК+ — соглашение от 2016 года между странами, входящими в ОПЕК, и государствами, пожелавшими присоединиться к картелю с целью поддержания мировых цен на нефть. Именно тогда к ОПЕК присоединилась Россия, что значительно увеличило влияние картеля на мировой рынок. Помимо России к соглашению присоединились Казахстан, Азербайджан, Малайзия и на некоторое время даже Мексика. В 2023 году эти страны до сих пор проводят встречи и договариваются об объемах добычи нефти, чтобы цена находилась в удобном для них диапазоне.

Однако один из лидеров картеля Саудовская Аравия заявила, что оставляет за собой право пересмотреть взятое на себя обязательство: ранее она обещала добровольно сократить добычу нефти на один миллион баррелей в сутки до конца 2023 года. Королевство может как увеличить, так и сократить добычу — решение будет принято в ноябре. Итоги заседания ОПЕК+ рынок воспринял негативно: стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже упала с 91,15 до 85 долларов за баррель, хотя еще 28 сентября ее стоимость достигала 95,3 долларов, а аналитики всерьез обсуждали и возможность 100 долларов за баррель. И на то есть причины — нынешний объем добычи ОПЕК+ приведет к рекордному дефициту нефти на рынке с 2007 года.

Для Кремля мировой дефицит нефти — бальзам для бюджета. Средняя цена на российскую нефть преодолела установленный западными странами потолок цен на уровне 60 долларов еще в июле. С тех пор нефтяные цены только росли, а дисконт на российскую нефть, наоборот, только сокращался. По итогам августа средняя экспортная цена на российскую нефть марки Urals поднялась до 73,7 долларов — значительно выше установленного западными странами потолка, а по итогам сентября и вовсе преодолела отметку в 80 долларов за бочку. Рост экспортных цен позитивно сказался на пополнении российского бюджета: если еще в июле на нефть приходилось 573,1 миллиарда рублей доходов, а в августе этот показатель вырос до 772,6 миллиарда, то по итогам сентября составил рекордные для 2023 года 973,9 миллиарда.

Помочь Кремлю смог и спешно созданный «теневой флот» — сотни танкеров, оформленные на малоизвестные компании, зарегистрированные по всему миру. Эти суда, как правило, готовились к списанию, но активно выкупались связанными с Россией компаниями в 2022 году, из-за чего разогнали цены на суда до рекордных уровней. Теперь на них приходится более двух третей поставок нефти из России, против которых санкции просто не работают.

США бессильны

Возможности Вашингтона влиять на нефтяной рынок ограничены: американская нефтегазовая отрасль второй год работает на пределе, однако принципиально увеличить добычу нефти не может. США уже — мировой лидер, добывая 12,9 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения: еще недавно на примерно таком же уровне добывали нефть Россия и Саудовская Аравия, однако сокращения в рамках соглашения ОПЕК+ снизили добычу в этих странах до 9,4 и 9 миллионов баррелей в сутки соответственно. Союзники США не могут похвастаться сопоставимыми объемами добычи: ближайший партнер — это Канада с добычей на уровне 4,2 млн баррелей в сутки.

Для США очередной виток роста нефтяных котировок является серьезным внутриполитическим риском. Прошлогодний скачок инфляции во многом был спровоцирован именно ростом нефтяных котировок, из-за чего Федеральной резервной системе США (ФРС, выполняет функции центрального банка) пришлось продолжить повышение ключевой ставки. Рост цен на нефть и последовавший за ним сперва рост цен на топливо, а после — вообще на все товары, где есть топливная составляющая, сильно подкосил рейтинги Джо Байдена и Демократической партии США, которая в итоге упустила контроль над Палатой представителей в прошлом году. Повторения провала на грядущих в 2024 году президентских выборах демократы вряд ли хотят.

Вероятно, по этой причине администрация Байдена не готова строго наказывать нарушителей нефтяных санкций — с учетом нынешней рыночной ситуации подобные действия могут только сильнее дестабилизировать мировой рынок нефти и привести к новому скачку цен. Поэтому Вашингтон использует «мягкое давление», уговаривая страны и компании соблюдать западные ограничения цен.

Рыночная конъюнктура с весны 2023 года складывается в пользу России, однако против нее может выступить цикличность экономики. Дефицит нефти на рынке и слишком высокие цены на нефть вынуждают мировые центральные банки сохранять ключевые ставки на слишком высоком уровне. Подобная политика приводит к сокращению кредитования и замедлению экономического роста вплоть до рецессии.

Угроза экономического спада негативно скажется и на нефтяном спросе и, как следствие, мировых ценах на нефть. Примерно такой сценарий прогнозирует, например, американский Citibank, который ожидает падения цен на нефть к концу 2024 года до 68 долларов за баррель, среднегодовая же цена, по его оценкам, будет на уровне 74 долларов. Российские власти значительно оптимистичнее смотрят в 2024 год, ожидая среднегодовую цену на нефть в районе 85 долларов за баррель.