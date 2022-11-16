Вечером 15 ноября на территории Польши упали две предположительно российские ракеты. В соцсетях стали писать о том, что Польша может воспользоваться некой «пятой статьей». Что это такое и почему о ней вспомнили? Рассказываем.

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Речь идет о пятой статье Североатлантического, или Вашингтонского, договора 1949 года. В ней закреплен принцип коллективной обороны. Это означает, что, если на одну страну-члена НАТО нападут, это будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса.

Кроме этого, согласно пятой статье каждый член НАТО в таком случае должен помочь стране, которая стала жертвой агрессии извне. В том числе с применением вооруженной силы.

Сейчас в НАТО входит 30 стран-членов.

Почему об этой статье вспоминают?

Пока похоже просто на панику. С учетом того, что в Североатлантическом договоре идет речь именно о нападении, оснований применять пятую статью пока никаких.

Нападение — это сознательное проявление агрессии. Поэтому сейчас Польша, США и другие страны НАТО планируют определить, было ли падение ракет в Польше случайностью или намеренным действием.

А раньше уже применяли эту статью?

Да. Но только один раз.

Это случилось после атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. С 1999 года НАТО определяет терроризм как фактор угрозы безопасности альянса.

Применение пятой статьи заключалось в принятии пакета из восьми конкретных мер, «направленных на оказание поддержки Соединенным Штатам». Все эти меры описаны довольно общо: например, одна из них заключается в предоставлении доступа США и другим странам НАТО к портам и аэродромам на территории всех государств-членов НАТО, чтобы проводить там операции против терроризма.

Иногда можно увидеть формулировки, что НАТО уже «принимала меры коллективной обороны». Три раза это происходило по запросу Турции: во время войны в Персидском заливе в 1991 году, во время кризиса в Ираке в 2003 году и в Сирии в 2012 году. Но к применению пятой статьи эти примеры все-таки не имеют отношения.

В случае падения ракет в Польше речь может идти о четвертой статье того же договора, предполагающей консультации стран-членов НАТО в случае, если под угрозой оказывается территориальная целостность, политическая независимость или безопасность одного из членов НАТО. Вероятно, эта статья уже задействована: генсек альянса Йенс Столтенберг рассказал, что союзники уже консультируются по произошедшему в Польше инциденту.

А как развивались события с упавшими ракетами?

15 ноября Россия обстреляла Украину, целясь в основном по энергетическим объектам, — это был самый массированный ракетный удар с начала войны. Сообщалось о более чем 100 выпущенных ракет, в том числе и по западной части Украины. Воздушная тревога звучала по всей стране, кроме оккупированного Россией Крыма.

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Ближе к ночи того же дня польские СМИ сообщили, что в районе села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упали две российских ракеты. Пожарная служба подтвердила информацию о гибели в селе двух человек из-за взрыва, не уточняя подробностей.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал совещание Бюро национальной безопасности из-за «кризисной ситуации». В Минобороны России назвали «провокацией» сообщения о том, что ракеты, упавшие в Польше, являются российскими. Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем обращении сказал, что «российские ракеты ударили по Польше», по территории НАТО, и призвал «действовать».

НАТО пока изучает сообщения о падении ракет в Польше. Госдеп США планирует поговорить с властями республики, чтобы уточнить обстоятельства произошедшего. В Литве и Латвии выразили соболезнования погибшим, а в Эстонии осудили агрессию и поддержали Польшу. Кроме того, эстонский МИД уже заявил о готовности «защищать каждый дюйм территории НАТО».