Путин с помощью гибридной войны открыл «второй фронт» в Европе

Власти ряда стран Европы назвали свои границы с Россией «вторым фронтом», на котором Москва атакует, используя приемы гибридной войны. Речь идет о постоянных провокациях и волнах нелегальных мигрантов, которым российские силовики помогают пересечь границу, пишет агентство Bloomberg.

Один из таких инцидентов произошел в конце мая на реке Нарве, где российские пограничники демонтировали буи, маркирующие границу между Россией и Эстонией. Власти страны назвали эти действия провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки.

«Россия в настоящее время ведет две войны», — заявил президент Финляндии Александр Стубб на внешнеполитическом форуме в Хельсинки 14 июня. «Одна из них — кинетическая, конвенциональная война на Украине. Вторая — гибридная война в Европе и на Западе с целью повлиять на тон общественного дискурса или каким-то образом поколебать наше чувство безопасности», — пояснил он.

По словам властей Польши, Финляндии и стран Балтии, для дестабилизации обстановки на границах Москва использует широкий репертуар действий, среди которых отправка на штурм границы групп нелегальных мигрантов, глушение сигналов GPS и вербовка преступников для совершения мелких диверсий.

В ответ граничащие с Россией страны решили потратить более 3,5 миллиарда долларов на укрепление границ и попросили включить гибридные атаки в повестку дня саммита НАТО в Вашингтоне в следующем месяце.

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В прошлом году Финляндия последовательно закрыла все наземные погранпереходы с Россией. Причиной такого решения финские власти называли аномально большой поток нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые прибывают в страну из России.

18 июня конституционный комитет финского парламента одобрил законопроект, ужесточающий правила получения статуса беженца и международной защиты для прибывших из России мигрантов. Согласно закону, беженцев, попавших в Финляндию через границу с Россией, будут помещать в специальные центры до момента вынесения решения о предоставлении убежища. Тех, кому в убежище будет отказано, депортируют.

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