Revolut обвинили в отсутствии защиты от мошенников

Revolut упоминался в большем количестве сообщений о мошенничестве за последний финансовый год, чем любой из крупных банков Великобритании. Об этом сообщает Би-би-си.
Как пишет издание, компания, которая занимается онлайн-банкингом и пока не получила полноценный статус банка, заявляет, что относится к мошенничеству крайне серьезно и что у нее есть «надежные механизмы контроля» для выполнения своих правовых и нормативных обязательств.
В то же время, по данным Би-би-си, Национальный центр Великобритании по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью Action Fraud получил почти 10 тысяч сообщений о мошенничестве, в которых упоминалась компания Revolut. Это на две тысячи больше, чем у Barclays, одного из крупнейших банков Великобритании, и вдвое больше, чем у Monzo, конкурента Revolut.
«Защита Revolut от использования [банка] в финансовых преступлениях всегда была на втором плане по сравнению с желанием выпустить новые продукты и побудить существующих клиентов больше ими пользоваться», — рассказал Би-би-си анонимный источник в компании.
Издание рассказало историю одного из пользователей Revolut по имени Джек, который сообщил, что мошенникам удалось украсть у него 165 тысяч фунтов стерлингов (более 20 миллионов рублей) через приложение банка. По словам мужчины, мошенники связались с ним по телефону и уговорили предоставить им достаточно информации, чтобы войти в его аккаунт Revolut на другом устройстве.
Как только Джек понял, что его обманывают, он попытался связаться с Revolut, но не смог найти горячую линию банка — только текстовый чат в приложении. Мужчине потребовалось 23 минуты, чтобы связаться с нужным отделом и заморозить счет.
Джек считает, что преступникам удалось обойти программное обеспечение распознавания лиц, чтобы получить доступ к его аккаунту на своем устройстве. При настройке аккаунта на новом устройстве Revolut просит сделать селфи, которое, по словам Джека, он не предоставлял.
Кроме того, мужчина добавил, что тот факт, что в течение часа было совершено 137 индивидуальных платежей трем новым получателям, должен был вызвать беспокойство у Revolut.
Би-би-си пишет, что ранее были зафиксированы случаи, когда банк отказывался возвращать клиентам деньги, списанные с их счетов в результате мошенничества. В Revolut утверждают, что каждый потенциальный случай мошенничества тщательно расследуется, чтобы можно было оценить все обстоятельства и принять наиболее обоснованное решение.